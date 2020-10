Els MIR es concentren demà davant el Palau després de 100 dies en vaga

Els metges residents ja van advertir la passada setmana que tornarien "al carrer i a la via judicial" si la Conselleria de Sanitat no els convoca "prompte" a una nova reunió per a desbloquejar la vaga indefinida que mantenen des del passat 21 de juliol.

Així mateix, han remès una carta al president de la Generalitat, Ximo Puig, en la qual li recalquen que "en contra" del que diu la seua consellera de Sanitat, Ana Barceló, les seues condicions laborals "no són gens bones". Així, li assenyalen que es "deixen la pell atenent pacients des del primer dies, més dels quals podria per a atendre en aquesta Sanitat infrafinançada" i que a més porten 10 mesos "en primera línia contra la Covid".

"I després de tant de temps de pandèmia hem de seguir dormint compartint espai amb altres quatre metges en dependències indignes, posant en risc la nostra salut i la de les nostres famílies", ha apuntat.

A més, li informen que no tenen hores de formació en la seua jornada laboral i que cobren mil euros mensuals per 40 hores setmanals de treball en les quals prenen decisions de "grandíssim pes" i l'hora de guàrdia a 10 euros. "Sap que tot açò no està bé", li recalquen.

Els MIR han afirmat que "no se senten valorats" i sobre aquest tema han criticat que la Comunitat Valenciana és "de les quals més contracta mèdics sense especialitat, amb una formació molt insuficient per a fer el treball que fan". "Diuen fer-ho per necessitat mentre ens fan marxar a nosaltres per aquesta forma de tractar-nos", han replicat.