Maje nega que demanara al seu examant Salva que matara el seu marit: "Li vaig encobrir però no vaig planificar res"

Tant Maje com Salva, tots dos companys de treball en un hospital valencià, han pogut defendre's aquest dimarts en el juí que se segueix contra ells davant un jurat popular pel crim del marit d'ella, pel qual la Fiscalia demana 22 anys de presó per a l'acusada -l'acusació particular 25- i altres 18 anys per a ell -l'acusació 20-.

Les seues versions han sigut contràries i mentre Salva, el primer a declarar, ha confessat el crim però ha explicat que va ser Maje la qui li va demanar que ho fera, ella ho ha negat. "No és cert que jo planificara i acordara amb Salva acabar amb la vida d'Antonio. Mai, mai parlàrem d'això. Només de problemes en el meu matrimoni, però mai li he demanat això. Impossible", ha mantingut al llarg de l'interrogatori.

En aquesta línia, ha insistit: "No vaig preparar amb Salva cap crim", i ha assegurat que li va donar al seu examant les claus del garatge, de sa casa i del seu cotxe molt abans de l'assassinat. Ha afirmat que alguna vegada sí va mantindre alguna conversa amb Salva en la qual ell li havia dit "de conya" que Antonio es mereixia un bon toc d'atenció. Però ha negat que sabera que el dia 16 anara a donar-li un esglai -malgrat el que va declarar davant la Policia-.

"Compartia tot amb ell, ho sabíem tot l'u de l'altre", ha insistit l'acusada durant el juí, al què el fiscal li ha preguntat: "Compartien tot menys el crim?", i ha respost: "sí, menys el crim". "I no ho vaig denunciar perquè volia passar pàgina, havia d'oblidar açò", ha postil·lat.

L'acusada, de 30 anys, ha recordat que va conéixer a Salva l'any 2015 en l'hospital: "Va començar com una relació de bon rotllo que va acabar convertint-se en amistat. Comptava amb ell per a problemes que sorgiren, es van afermar llaços i començàrem una relació perquè jo tenia alts i baixos amb Antonio", ha explicat.

A més de Salva, l'acusada ha reconegut altres relacions amb altres xics, i ha assumit que a un d'ells li va contar la "mentida" que tenia càncer "com a excusa perquè estava molt saturada, perquè solament volia quedar amb mi i no podia", ha dit.

No obstant açò, es va arribar a casar amb Antonio, encara que "amb dubtes" i després va seguir la seua relació amb Salva, a qui li explicava els seus "problemes" amb el seu marit, les seues discussions. "Li deia que psicològicament em notava prou afectada per frases que Antonio em soltava perquè desconfiava de mi, amb tot el motiu", ha aclarit.

NO ESTAVA ENAMORADA

L'acusada ha asseverat que no ha arribat a estar enamorada de Salva, de 50 anys, malgrat les cartes d'"amor" que li escrivia i s'han exhibit en el juí: "Em cuidava, em protegia, estava damunt de mi i així ho reflectiria en les cartes. Però no he estat enamorada d'ell", ha subratllat.

Maje també ha negat que li diguera a Salva que volia que es morira el seu marit, i en aquest punt el fiscal li ha recordat que sí li'l va comentar a un altre amant, Tomás, segons una conversa de Telegram que s'ha reproduït, en la qual ella li deia: "Vull que és muira, li desitge un mal. Açò ho va a pagar car".

Sobre aquest tema, l'acusada ha explicat que es va expressar d'aquesta manera perquè estava vivint una situació "angoixant", i ella també volia "morir-se". "No podia més. Eixes paraules les vaig escriure però no vol dir que ho desitjara", ha insistit.

CANVI DE TORN 10 DIES ABANS

El dia 3 d'agost del 2017, Salva ha explicat davant el tribunal que va ser quan va quedar amb Maje que el crim se n'anava a cometre el 16 al matí. I en eixa mateixa jornada, el ministeri públic li ha llegit a l'acusada un missatge que li va manar al seu marit en el qual li avisava que s'havia canviat el torn de nit en l'hospital de la nit del 14 per la del 15. Preguntada per què li va avisar Antonio amb tanta antelació sobre aquesta modificació, ha dit que no ho sap. "És una coincidència?", li ha interpel·lat, al que ha contestat: "sí".

El dia en què es va cometre el crim, Maje ha narrat que al matí se'n va anar a treballar a una residència de monges de Torrent i Salva li va enviar un missatge per a veure's perquè tenia alguna cosa que explicar-li. En aquest punt, l'acusat ha declarat que va ser ella la qui li va demanar quedar i que sabia el que havia passat perquè havien quedat que ell canviaria l'estat de WhatsApp després del crim.

Després d'eixir de treballar, Maje va acudir a casa de la seua germana per a veure's amb Salva i allí li va explicar que havia estat en el garatge amb Antonio, que s'havien barallat i que li havia donat un mal colp i ho havia matat: "Em va comentar que Antonio havia parlat malament de mi i que ell li va contestar que no em mereixia açò i li va donar un mal colp", ha reproduït.

Després d'açò, ha narrat que es va posar en "xoc", "a plorar". "No m'ho creia venint d'ell", ha asseverat i, preguntada per què no ho va contar a la Policia, ha respost: "Em vaig acovardir i tenia por a la situació".

Mesos més tard van continuar la seua relació perquè a Salva, ha comentat, li seguia tenint estima. "Encara que ja va ser més distant, em costava molt", ha puntualitzat. No van tornar a parlar del crim fins que es van assabentar que la Policia tenia un sospitós.

Una vegada a la presó van mantindre una relació a través de cartes perquè es veia "sola": "Ell és el meu únic suport i així ho sentia en la presó", ha descrit. Amb el pas del temps va posar fi a la relació: "S'havia anat de les mans, no podia seguir estant amb la persona que havia matat al meu marit i es va acabar", ha postil·lat.

Per a concloure la seua intervenció, Maje ha volgut demanar perdó a la família d'Antonio: "Em penedisc molt de no haver sigut valent i de no haver anat a la Policia perquè el que va passar és molt fort i demane perdó a la família d'Antonio. Em penedisc de la meua covardia, d'haver pensat en mi i no a fer honor a Antonio".