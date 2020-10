El TSJCV ratifica les limitacions a la mobilitat nocturna i les reunions socials a la Comunitat Valenciana

La Fiscalia havia informat prèviament en el sentit de no oposar-se a la ratificació. La sala entén que la Llei Orgànica 3/86, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, proporciona "suficient cobertura normativa substantiva per a l'adopció de mesures sanitàries limitatives de llibertats i drets fonamentals".

"Les dos mesures que ara tractem suposen únicament la restricció o limitació de llibertats i drets fonamentals, no la suspensió dels mateixos (açò no és una qüestió de matís, sinó de cardinal transcendència)", sosté el tribunal en una interlocutòria notificada aquest dimarts.

D'aquesta manera, la restricció a la mobilitat entre les 0.00 i les 6.00 hores amb determinades excepcions suposa una "limitació temporal" al dret a la lliure circulació i a més conté "molt importants excepcions", precisa la sala.

Per la seua banda, la reducció a un màxim de sis persones no convivents de les agrupacions o reunions familiars i/o socials "no passa de la categoria de limitació del dret de reunió, mai de suspensió del mateix".

Els magistrats recorden que el Tribunal Constitucional "admet l'establiment de mesures concretes limitatives de l'efectiu exercici de drets fonamentals sense haver d'acudir necessàriament a l'anomenat dret d'excepció".