Alberto de Mónaco asiste a una fiesta sin mascarillas ni distancia de seguridad en plena pandemia de Covid-19

Tras haber sido uno de los primeros miembros de la realeza en confirmar que había dado positivo en coronavirus al comienzo de la pandemia, el príncipe Alberto de Mónaco ha aparecido en un vídeo donde se le puede ver sin mascarilla ni distancia de seguridad en una fiesta.

Alberto de Mónaco ya había sido señalado como el posible transmisor de la enfermedad al príncipe Carlos de Inglaterra aunque, afortunadamente para ambos, el virus no afectó de manera significativa a ninguno de los dos, pasando la enfermedad de complicaciones graves.

Sin embargo, debemos recordar que ese golpe de suerte no protege de un posible segundo contagio, así como tampoco le excluye de cumplir con las normas dictadas por el gobierno y recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para tratar de frenar la pandemia que afecta a todo el planeta.

Parece que, a pesar de las advertencias, el príncipe hace caso omiso. O eso es lo que se desprende del vídeo publicado por los principales medios de comunicación del Principado de Mónaco y que ya circula por las redes sociales en el que aparece festejando el OktoberFest sin respetar ninguna de las medidas dictadas y/o recomendadas.

No hay rastro de mascarillas entre los asistentes, por no hablar de que tampoco se cumplen los límites de aforo establecidos para el local en el que se encuentran que, aunque varía en función del país, se recomienda en cualquier caso que no supere las 10 personas.

La fiesta tiene lugar en un local cerrado de Montecarlo en el que nadie parece tener constancia de la situación que se vive en todas las partes del mundo. El vídeo refleja, además, que el príncipe no tuvo ningún reparo en hacerse fotos con varios de los asistentes al polémico evento, para lo que tampoco llevaban mascarillas, pese a que, en su puesto de jefe de una casa real, debería dar ejemplo con su actitud.