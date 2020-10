Maje niega su participación en el asesinato de su marido: "Yo no planeé la muerte de Antonio con Salva".

Maje, la viuda negra de Patraix, ha declarado este martes en la Ciudad de la Justicia de Valencia minutos después de que lo hiciera su examante Salva. Ambos están acusados de la muerte de Antonio, el marido de ella y, si bien Salva, presunto autor material del asesinato, ha reconocido los hechos incluyendo a Maje en el plan, ella ha contradicho sus palabras. "Yo no planeé la muerte de Antonio con Salva", ha afirmado al inicio de su declaración.

Tomás, otro de los amantes de Maje del que también Salva tenía conocimiento, ha vuelto a salir en las preguntas a la acusada, que ha señalado que le dijo que su marido tenía cáncer para que no la agobiara para quedar. "Estaba muy encima y quería quedar conmigo pero yo tenía mi relación con Antonio", ha explicado. Ha reconocido que se vieron durante su despedida de soltera, pero ha negado que llevaran una relación de noviazgo aunque él considerara que sí. "Pero yo no", ha zanjado.

En cuanto a Salva, ha asegurado que conocía el horario de su marido a diferencia de sus otros amantes porque desde que se conocieron en 2015 "lo sabe todo de mí y de mi familia". Sin embargo, ha negado que estuviera enamorada de él: "Yo no estaba enamorada de él pero a Salva yo lo he querido, claro que sí. Yo era una persona con vaivenes emocionales, él lo sabía lo que había conmigo".

Durante la sesión, la acusada ha reconocido unas cartas que él llevaba en su mochila y en las que ella le había escrito: "Te quiero por encima de todo contigo me siento la mujer más importante del mundo". También se han mostrado unos mensajes de Telegram en la que ella expresa su "deseo de acabar con su vida" (la de su marido), pero Maje ha negado que lo deseara y lo vincula a su estado de cabreo y angustia.

Yo no he planificado nada

Tal y como se ha mostrado en el juicio, Maje avisa a su marido el 3 de septiembre de que había cambiado el turno de trabajo del día 14 al 15, aunque era mentira, y el fiscal cuestiona si fue para planificar el crimen. "No, porque eso nunca pasó, yo no he organizado nada". La misma noche del asesinato, ella le escribió un mensaje a Antonio, su marido, indicándole que ya estaba en el hospital. Maje ha reconocido que era una mujer infiel y que se había guardado la noche para pasarla con Tomás.

Según su versión, fue Salva quien le llamó tras el crimen para contarle algo y ha asegurado que ella no sabía de qué se trataba. Se vieron en casa de su hermana y, lo que le dijo Salva fue: "Me he encontrado con Antonio, ha hablado mal de ti, nos hemos peleado y le he dado un mal golpe y está muerto". Ella, ha dicho, entró en shock y rompió a llorar. "Nunca he visto a Salva capaz de hacer algo así".

Salva, su "único apoyo en la cárcel"

Maje ha reconocido varias cartas que se intercambió con Salva estando los dos en prisión y en el que le pide de parte de su madre que "no nos falles". Según ha explicado, "tenía miedo de que me inculpara". No obstante, le decía que podía reconocer que ella le había encubierto. "Tenemos que superar esto. Entramos juntos en esto y juntos saldremos", reza una de las cartas. Ella ha argumentado que siempre habla de ellos "juntos" porque él era su "único apoyo en la cárcel".

La relación sentimental acabó, según ella, porque "no podía estar con la persona que había matado a mi marido".

Preguntada por los motivos por los que se casó con Antonio si no le quería, ha afirmado que "sí le quería", solo que "tenían altibajos".