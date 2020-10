Vergés ve "difícil" poner fin al cierre de la restauración en Cataluña: "Estamos en la línea de no levantar restricciones"

La consellera de Salud, Alba Vergés, ve "difícil" poder levantar el cierre de la restauración en Cataluña por la Covid-19 a finales de semana. "Estamos en la línea de no levantar restricciones", ha afirmado en declaraciones a la SER, al tiempo que ha insistido en que la situación llevará "a tomar más medidas esta semana".

Al ser preguntada sobre cuales, ha afirmado que se trabajan "muchas" y que "nada está descartado". Al ser preguntada por un confinamiento total de 15 días, ha asegurado que el escenario sería "diferente al de marzo", ha insistido en la voluntad de no cerrar las escuelas y ha asegurado que lo más efectivo es siempre lo máximo pero ha instado a "ver como equilibrar esto con la sociedad". Por otro lado, ha afirmado que el estado de alarma tiene que tener control parlamentario.

Este viernes finalizan los 15 días iniciales establecidos para el cierre de bares, restaurantes y otras actividades económicas. La consellera ha asegurado que se tiene que saber "leer el momento" y ha alertado de que intentar ir rápido "puede hacer alargar la agonía". Ha afirmado que esto no quiere decir que en "una dos o tres semanas" las cosas no puedan cambiar y se pueda "relajar" alguna medida.

Vergés ha explicado que se están trabajando "muchas medidas" pero no ha querido concretar cuales hasta que estas no estén muy trabajadas. Al ser preguntada por el confinamiento de fin de semana, ha afirmado que "nada está descartado" pero ha indicado que hay que ver qué medidas pueden ayudar más "y si es el momento idóneo". "Por no poner más frustración prefiero no especular", ha manifestado.

En una línea similar se ha expresado en relación a la posibilidad de decretar un confinamiento total durante 15 días. La consellera ha valorado que habrá que tomar las "medidas pertinentes" para evitar la saturación de los sistema sanitario. Sí ha dicho que el confinamiento perimetral, a pesar de no descartarse, no es una de las prioridades. Vergés ha descartado que de la reunión del Govern de este martes salgan nuevas medidas.

Por otro lado, ha afirmado que es "imprescindible" que haya un control parlamentario sobre el estado de alarma. Ha reconocido que la situación no se solucionará en 15 días pero ha apuntado que "esto no quiere decir que haya estado de alarma de seis meses sin pasar por los controles parlamentarios". Vergés ha reclamado también "todas las herramientas" para que las medidas que tome el Govern no se vean entorpecidas jurídicamente.