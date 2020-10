Muere la hermana pequeña de Jamie Foxx, Deondra Dixon

La hermana del actor y cantante Jamie Foxx, Deondra Dixon, ha muerto a los 36 años, según ha confirmado el propio intérprete.

"Mi corazón está hecho añicos en un millón de pedazos... mi hermosa y amorosa hermana Deondra ha hecho la transición. Digo que ha hecho la transición porque siempre estará viva", escribía Fox en una publicación de Instagram que acompaña de una imagen suya con su hermana.

"Cualquiera que conociera a mi hermana sabía que ella era una luz brillante", decía Foxx, que rememoraba "cuántas veces hemos tenido fiestas en casa donde ella se subió a la pista de baile y acaparó el espectáculo"

"Incluso le dio a su novio Chris Brown una carrera con su dinero", añadía, por una vieja broma con el cantante.

A Deondra le encantaba bailar. "Bueno, sé que ahora está en el cielo bailando con las alas", decía Foxx conmovido.

Y es que la mujer, síndrome de Down, centró su vida en el baile y en 2011 se convirtió en embajadora de la Global Down Syndrome Foundation. "Quiero ser bailarina profesional. Mi hermano me ha dado la oportunidad de hacer algunas cosas especiales. Bailé en su video Blame It. He bailado en el escenario en algunos de sus conciertos en todo el país. ¿Y adivinen qué? ¡He bailado en los GRAMMY!", decía ella misma en aquella ocasión.

Jamie Foxx dijo que su dolor es "increíble", pero que aún sonríe cuando piensa en los recuerdos que compartió con su hermana. "Deondra, has dejado un agujero en mi corazón, pero lo llenaré con todos los recuerdos que me diste. Te amo con cada gramo de mí", se despedía el actor.

Deondra Dixon nació de la madre de Foxx, Louise Annette Dixon, y su padrastro, George Dixon, en Dallas, Texas, en 1984. Compitió durante más de nueve años en las Paralimpiadas y después de acabar el instituto se mudó con Foxx y el resto de su familia a California.