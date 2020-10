Cristina Pedroche dará las campanadas, pero confiesa agobiada dudas con su vestido: "No quiero ofender a nadie"

Cristina Pedroche ha confirmado que, un año más, dará de nuevo las campanadas y será el rostro principal de Atresmedia de cara a la última noche del año. A través de su Instagram, la colaboradora de Zapeando ha confesado, no obstante, sus dudas ante el vestido que elegirá este año.

"Se acercan las campanadas y me entran los nervios", ha arrancado agobiada la televisiva en un story para sus seguidores.

"Se juntan los nervios de siempre, pero este año, además, son nervios de inseguridad, miedos... Me siento rarísima"

"Tengo dudas", ha confesado la presentadora sobre su vestido. "Dudas porque me planteo hasta si las tendría que dar. Por un lado pienso que podría ponerme un vestido más sobrio, pero, si hago eso, dejo de ser yo. Pero tampoco quiero que nadie se sienta ofendido porque yo intente en ese momento celebrar la vida".

"Pienso que si hay gente que se entretiene viéndome esa noche, criticando o no criticando, pues ya hemos conseguido que esa gente en ese momento piense en otra cosa, pero también es duro para mí", comenta la madrileña.

Después del espectacular traje que Josie le hizo a Cristina Pedroche el año pasado para las campanadas, ya está trabajando de nuevo en el de este año que sin duda va a tener un toque muy especial: "Ya estoy trabajando en el traje de Cristina Pedroche para las campanadas de este año, lo único que le pido a la gente es que no cambie de cadena cuando vea el vestido, sino que se quede hasta la última uva. No puedo dar ninguna pinzelada porque me matan. Es un año muy especial en todos los sentidos", ha dicho el estilista a EP.