El PSOE exige a la Junta "que deje de vivir de las rentas" en Linares, ejecute proyectos y cumpla sus promesas

Así lo ha indicado este lunes la parlamentaria Mercedes Gámez ante la presencia de la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, en el municipio con motivo del inicio de las obras de conexión del ramal ferroviario Vadollano-Linares con la línea Madrid-Cádiz de la red de interés general.

Esta visita, a su juicio, ha supuesto "vender una vez más un proyecto netamente socialista que todavía no han ejecutado tras casi dos años de gobierno". "El ramal Linares-Vadollano, su conexión con la vía general y el acceso al parque son iniciativas de los anteriores gobiernos socialistas, es decir, forman parte de esa herencia del PSOE que tanto critica del PP pero de la que tanto se aprovecha al mismo tiempo", ha afirmado.

Ha lamentado que el tiempo pasa y el Ejecutivo autonómico "ni siquiera es capaz de avanzar a buen ritmo en los proyectos que se encontró iniciados", punto en el que ha afirmado que la conexión de Linares-Vadollano con la vía férrea Madrid-Cádiz "fue aprobada en octubre de 2018".

Gámez ha considerado que "el PP utiliza estos proyectos socialistas para intentar tapar una gestión de la Junta que es encefalograma plano con Linares", ya que "no hay proyectos nuevos, no hay iniciativas que lleven el sello original de la derecha y no hay promesas cumplidas por parte de PP y Ciudadanos".

En este sentido, ha criticado que la ciudad "ha sido ninguneada en la ITI de la Junta", ha sufrido "un recorte de dos millones de euros" en los planes de empleo y "no encuentra por ningún sitio el plan de reindustrialización que el PP prometió en campaña electoral".

"Todo ha sido un monumental engaño de la derecha. El PP ha estafado a la ciudad de Linares y el Ayuntamiento sigue callado. Estamos en la mitad de la legislatura, el tiempo corre y no hay ni rastro de esa apuesta que decían que iban a mantener con Linares", ha concluido la parlamentaria del PSOE jiennense.