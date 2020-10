Andrea se alía con Melodie y destapa a Cristian en 'La isla de las tentaciones': "Estoy harta de mentir"

Telecinco emitió este domingo el primer debate con los participantes de La isla de las tentaciones. Aunque podría parecer que entre el programa y el reencuentro del mismo, poco se tardó en demostrar que quedaba mucha tela que cortar en las tramas del formato.

Un ejemplo de ello es el formado por Melodie, Cristian, Andrea y Beltrán. Se conocían los problemas entre los dos primeros, pero la sorpresa llegó cuando la propia Andrea Gasca dijo sobre su relación con Cristian: "Que la explique él mismo", sin atreverse a desvelar la situación entre ambos.

Tras una embravecida discusión entre Melodie y su exnovio en la que, como es habitual, no pararon de echarse en cara tanto episodios de sus 11 años de relación como conflictos de los últimos meses postreality, Melodie mencionó el momento en el que se encontró a Andrea metida en su cama.

"Tú estabas lleno de pintalabios. Me parece muy fuerte que me hables de respeto cuando yo me encontré a Andrea dentro de mi cama", dijo. Entonces, lejos de restarle importancia como hizo en el reencuentro, Andrea le dio la razón a Melodie: "Eso ha sido así, estoy harta de tapar tus mentiras, de tener que discutir en el reencuentro con Melodie por ti", expresó.

Según Cristian, él y Melodie se acostaron después del programa

El detalle que hizo estallar a Andrea fue que el ilicitano contara que, una vez, mientras Beltrán se encontraba en la puerta del portal esperando a Melodie, ella mantuvo relaciones sexuales con Cristian en el sofá del piso que comparten. También añadió que su exnovia se reía en repetidas ocasiones de Beltrán.

La cuestión es que Andrea no sabía que, supuestamente, y tal y como apoyó Tom Brusse, la expareja había vuelto a tener sexo. Por su parte, Melodie lo negó, aunque asegura que Cristian ha querido en muchas ocasiones: "Lo ha intentado mil y una veces. Nunca le he dado ningún beso ni me he acostado con él".

Andrea y Cristian se besaron fuera de cámaras en el 'reality'

Además, Andrea aprovechó el momento para contar que, al contrario de lo que se mostró, Cristian y ella sí tuvieron algo en la isla. "Nos liamos mientras recogíamos las maletas, fuera de cámaras, en la última cita, la de 24 horas". Unas palabras por las que Melodie le agradeció su sinceridad.

"Soy súper transparente y no voy a guardarle la cara a una persona que no lo está valorando. Me da rabia esa actitud, me has decepcionado un montón. Estoy cansada de ver cosas que no me gustan", añadió, enfadada, Gasca.

Lejos de disculparse o mostrar empatía por el estado de Andrea, Cristian se envalentonó. "Se pone celosa porque me ve con otras chicas, pero no tenemos nada. Tú no eres nada para mí, ¿por qué te tengo que decir lo que hago? No lo hago, y si me preguntas y quiero, te miento".

Dichas palabras no gustaron nada a los colaboradores, que intentaron que el ilicitano bajara el tono. "No me gusta el trato que le estás dando a esta chica", dijo Kiko Matamoros. "Es una forma muy ofensiva de dirigirse a una persona", añadió Terelu. Por su parte, Marta Peñate añadió que, si eso se lo hubieran hecho a ella, borraría del móvil a Cristian en cuanto saliera del plató.