Fani habla de su relación con Christofer: "No sé si le quiero como amigo o como pareja"

La relación de Fani y Christofer estaría a punto de romperse. La pareja se estaría dando un tiempo, algo que les habría llevado a terminar con su convivencia desde hace una semana.

Christofer reconocía este sábado que había sido Fani la que habría querido poner distancia entre los dos para replantearse la relación.

"Me siento más fuera que dentro de esta relación", ha expresado Fani este domingo en Viva la vida.

La ex concursante de La isla de las tentaciones confesaba que le está costando tomar la decisión de romper la relación, porque ha sido una persona muy importante en su vida y en la de su hijo.

Sin embargo, ya no siente amor por él, lo que le hace dudar de si su relación tendría que seguir o no adelante. "No sé si le quiero como amigo o como pareja", ha declarado.