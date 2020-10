El accidente deportivo de Pilar Rubio: se clava un tornillo en la frente

Pilar Rubio sorprendía a sus seguidores mostrando laherida que le había producido un tornillo mientras hacía deporte.

La mujer de Sergio Ramos enseña habitualmente los ejercicios que realiza a través de las redes sociales. Sin embargo, en este caso las imágenes no son tan motivadoras. "Hoy entrenando me he clavado un tornillo", reconocía.

"Se ha incrustado en la frente y me ha levantado toda la piel", relataba en su Instagram.

No ha querido que este accidente le arruine el día, aunque asegura que el apósito en la frente no es el mejor de sus complementos. "Seguro que hoy va a ser un buen día", manifestaba.