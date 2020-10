Mascarillas terroríficas o cómo disfrazarte este Halloween con seguridad (¡y poco presupuesto!)

Disfrazarse en Halloween no es para todo el mundo. Aunque la mayoría disfruta convirtiéndose en personajes terroríficos con los que dar algún que otro susto (desde brujas y momias hasta zombis superrealistas), otros tantos prefieren dejar de lado esta fiesta importada y darse un banquete de los buñuelos que dicta nuestra tradición: el Día de Todos los Santos. Una decisión personal que, sin embargo, encuentra la conjunción perfecta cuando se decide no renunciar a nada y celebrar por todo lo alto (aunque en familia y en casa, dada la alerta sanitaria actual) ambos. Y es que, ¿por qué renunciar a las calabazas o a los buñuelos cuando puedes disfrutar de los dos?

Lo mismo ocurre con los disfraces: no hace falta elaborar un outfit completo en el que no falte detalle (y bastante sangre) para llevar un detalle terrorífico (o divertido) con el que unirnos a este festejo que tanto gusta a los pequeños de casa. ¿Cómo? ¡Muy sencillo! Customizando una de las prendas que, a día de hoy, no debe faltar en el vestuario de nadie: ¡las mascarillas! Sonrisas diabólicas de payasos o desdentadas de zombis u otras temáticas, y más amables, con brujas, calabazas o murciélagos son algunos de los modelos que se están empezando a ver. Pero, ¿dónde se pueden conseguir?

En Latostadora.com, el ecommerce freak friendly, cuentan con un catálogo de moda apto para celebrar Halloween y, entre todas las propuestas, las mascarillas terroríficas (de tela, lavavables y reutilizables) son una de sus apuestas fuertes para esta temporada. Así, podemos transformarnos en Jack Skellington, en Pennywise y en otros aterradores personajes tan solo con ponérnosla y, además, disfrutar de esta fiesta con seguridad... ¡aunque sea indoor! Además, y para animarnos a no renunciar a una jornada de miedo (aunque sea en el sofá de nuestra casa), ofrecen un 20% de descuento en la compra de dos artículos con el cupón Bruja20. Y si, además, compras cuatro mascarillas para toda la familia (o todas para ti), puedes conseguir un 25% de descuento con el cupón Mascarillas. ¿A qué esperas para disfrutar de un Halloween seguro?

Siete propuestas terroríficas para disfrazarse con seguridad

- Pesadilla antes de Navidad

Mascarilla de Jack, de 'Pesadilla antes de Navidad'.. Latostadora.com

- Día de los muertos

Mascarilla de Katrina. Latostadora.com

- Pennywise

Mascarilla para convertirse en el payaso de 'It'. Latostadora.com

- Zombie

Para convertirse en un terrorífico zombie. Latostadora.com

- Manos de esqueleto

Mascarilla de esqueleto. Latostadora.com

- Murciélago

Mascarilla para los que quieren dar solo un poco de miedo. Latostadora.com

- Blood Skull

Siniestra y terrorífica a partes iguales. Latostadora.com

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de La Tostadora y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.