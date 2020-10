Jorge Javier Vázquez envía un mensaje de reconciliación a María Teresa Campos en directo: "No hay tiempo de guerras"

La tensa entrevista de María Teresa Campos con Jorge Javier Vázquez en el Sábado Deluxe de hace casi un mes todavía sigue coleando. La actitud de la veterana periodista durante sus décadas de profesión se ha estado comentando durante las últimas semanas, y parece que el acercamiento entre ambos aún no ha llegado a pesar de que la madre de Terelu le envió un mensaje de reconciliación la semana pasada.

En aquella primera conversación por WhatsApp, el catalán se vio sorprendido por la charla como si no hubiera pasado nada y le recordó a la presentadora que "seguían peleados", pero este miércoles parece que fue él quien quiso dar un paso adelante para terminar con esta tensión.

"Esta mañana he leído un mensaje de María Teresa Campos que aún no he tenido fuerzas para leer", anunció Jorge Javier en Sálvame. Entonces, sin desvelar qué ponía, cogió el móvil y procedió a mandarle un audio.

"Teresa, que estoy en directo dejándote un mensaje, para que lo escuche toda España. He dicho que me has dejado un mensaje conciliador, que yo también quiero una reconciliación", comienza diciendo el de Badalona. "Ya no tenemos tiempo de guerras, que ya bastante con la que nos está cayendo y que no tenemos que alimentar más. Y que todo lo que sentimos el uno por el otro supongo que seguirá en pie. Tenemos una conversación pendiente, pero no quiero que te agobies bajo ningún concepto".

Parece que el acercamiento está cerca, y es que ya lo comentó la semana pasada el conductor de Sálvame: "Evidentemente no voy a dejar de querer a María Teresa de un día para otro. Eso es una tontería [...] La semana pasada fumaba en pipa y que decía que no quería a volver a hablar con ella en ningún momento. Y estoy convencido que nos vamos a volver a hablar. No sé cuándo porque yo tampoco soy de los de ‘hablamos y aquí no ha pasado nada’. Necesito mi tiempo y entiendo que ella necesitará el suyo".