Coronavirus.- FGV reforça la neteja de Metrovalencia i TRAM i les portes de tramvia s'obriran de manera automàtica

La iniciativa és complementària a la neteja manual que es realitza en els tallers de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) en jornada nocturna perquè tots els dies els trens i tramvies que comencen el servici isquen desinfectats de les instal·lacions de l'empresa pública.

A més, també s'està realitzant neteges i desinfeccions en les estacions terminals de les línies de Metrovalencia a Alboraia Peris Aragó, Aeroport, Torrent Avinguda, Seminari, Marítim Serradora i Empalme, així com a Estels i Benidorm en el TRAM d' Alacant, de manera que durant el dia els trens i tramvies també són desinfectats en l'interval de finalització i inici dels seus corresponents trajectes.

PORTES DEL TRAMVIA

D'altra banda, la Generalitat ha adoptat una mesura més per a previndre la COVID-19 en el transport públic. En aquesta ocasió, es tracta de l'obertura automàtica de les portes dels tramvies de València i Alacant, a més de les unitats duals del TRAM d'Alacant, per a "reduir al mínim el contacte que els viatgers puguen tindre amb els elements del material rodant, com poden ser els polsadors d'obertura de les portes".

Aquesta actuació es realitzarà sempre que s'efectue parada i no afecta el concepte de "parada facultativa" ni modifica el procediment de sol·licitud de parada des de dins del tramvia.

Aquestes mesures se sumen a les ja adoptades per l'empresa pública per a "garantir al màxim possible un transport segur", com l'obligatorietat de l'ús de la mascareta i la seua venda en màquines automàtiques de 'vending', la dispensació de gels hidroalcohòlics i la senyalització específica per al manteniment de la distància interpersonal.

A més, s'aplica un sistema de control d'aforament, l'ús de les targetes de crèdit, la reorganització del servici, el reforç de la neteja en el material mòbil i instal·lacions, les anàlisis de presència del coronavirus, les campanyes informatives i els reforços en la vigilància de la seguretat.