El programa específico de apoyo al deporte solicitado por el PP, y apoyado por Cs, no logra el voto del PSOE

El diputado del PP Benjamín Prieto ha iniciado la defensa de la iniciativa recordando que, aunque se presentó hace cinco meses, no ha perdido su actualidad, pues la práctica deportiva está "sacudida" y "frenada" por las restricciones que ha provocado la pandemia de coronavirus y que han afectado a todas las modalidades deportivas, lo que ha supuesto "todo un reto" para los deportistas.

Una situación de "incertidumbre" que no ayuda al sector, ha explicado, reivindicando la necesidad de un programa específico de apoyo al deporte, actividad que supone una "fuente de salud física, mental y emocional", que tengan la garantía del apoyo económico que necesitan deportistas, asociaciones y clubes deportivos.

Un programa que, según el PP, debe articularse en torno a cuatro apartados de deporte popular, deporte federado, instalaciones deportivas, y un plan de desescalada deportiva en colaboración con las federaciones, lamentando la "confusión" actual y cómo las consejerías de Educación y Sanidad "se pasan la pelota" en este tema.

Ha reseñado las repercusiones económicas que supone la paralización deportiva en la que se encuentra la región y se ha preguntado cuánto de los 90 millones de euros que desde la Consejería de Educación, Cultura y Deportes hay para hacer frente al COVID ha ido a proyectos deportivos, cuestionando también qué van a hacer con los fondos que vengan de Europa o con el presupuesto de 2021 en el ámbito deportivo.

POCO 'FAIR PLAY' POLÍTICO

La portavoz de Cs, Carmen Picazo, ha expresado su apoyo a la iniciativa del PP con quien comparten la necesidad de ese programa en torno a una actividad que es "ocio, negocio, salud, entretenimiento", y que forma parte esencial del desarrollo de niños y jóvenes.

En este punto, se ha referido al juego limpio del deporte para considerar que esos valores también podrían asumirlos los mayores "en el terreno de la política" para dar ejemplo, ha añadido, "de una sociedad mucho más justa, rica y menos competitiva en el terreno político, donde prima poco el 'fair play'".

Consciente de que la pandemia ha paralizado la actividad deportiva, la diputada de la formación naranja se ha referido a los pequeños municipios que no cuentan con instalaciones deportivas, apelando a la responsabilidad para "garantizar" la práctica en estos lugares, como una apuesta contra la despoblación. En cuanto al voto negativo anunciado por el PSOE a esta iniciativa ha apuntado que votar que no "no es el camino para hablar de diálogo y consenso".

CONSONANCIA "EN EL ESPÍRITU"

La diputada del PSOE Manuela Casado ha repasado los programas e infografías que la Consejería de Educación elaboró desde el inicio de la pandemia para practicar deportes en confinamiento, asegurando que para este Gobierno la actividad física es "un referente de garantía, salud y bienestar" y por ello ha estado trabajando con todos los protagonistas del deporte a fin de diseñar "un plan que nos haga llegar a la nueva normalidad".

De ahí que los socialistas, ha avanzado, no vayan a apoyar esta iniciativa, habida cuenta de que la Consejería "tiene ya como propios" los ejes de actuación que contempla, y que ya está trabajando en esta materia.

La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, se ha referido a las distintas actuaciones puestas en marcha por su departamento, entre ellas una guía con las preguntas más recurrentes, asegurando que hay programas que no desaparecieron "ni en los momentos más duros de la pandemia".

Tras incidir en su apoyo a todos los atletas, no solo los de alto rendimiento, Rodríguez ha apuntado que "lo más importante de todo es que el deporte nos tiene que unir". "Es un elemento de unión, que llama al diálogo, al entendimiento", asegurando que, pese al voto contrario a la iniciativa del PP porque los programas específicos actual ya contemplan esas demandas, "en el espíritu sí que estamos en consonancia".