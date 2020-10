Conmoción (y algo de esperanza) por la inesperada ruptura de Ángel e Inma tras 'La isla de las tentaciones'

En un inesperado giro de los acontecimientos, y tras haber abandonadoLa isla de las tentaciones por amor, Ángel e Inma dieron el disgusto de su vida a los fans del programa.

Nada más llegar al reencuentro de las parejas tres meses después de acabar el programa, La Penélope Cruz de Montequinto contaba a Sandra Barneda que Ángel y ella habían tenido una fuerte discusión que acabó en su ruptura.

"Me encontré con un mensaje diciendo que me quería mucho pero que no podía perdonar la situación. Hoy por hoy quiero a Ángel. Solamente quiero una explicación. Lo he estado pasando muy mal, Sandra", contó Inmma llorando.

Acto seguido, entró Ángel en escena para confirmar que no quería volver con ella. "Es verdad que no quería ni verla. Pero es que yo no puedo perdonar ni seguir consintiendo que me falte el respeto como me lo falta. No puedo discutir con una persona y que lo primero que haga es pisotearme", argumentó el joven, que se dice enamorado, no obstante, de ella.

"No puedo discutir con una persona y que lo primero que haga es pisotearme"

Unas duras palabras acompañadas de una tensa y lagrimógena despedida que rompieron el corazón de los seguidores del formato en las redes sociales, que no podían creerse que la pareja por antonomasia de esta segunda edición acabase en ruptura.

Sandra rotisima con la ruptura de Angel e Inma, me representa. #LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/1k9Dq848LF — Beaa ✈ Aviónica (@beaao_28) October 21, 2020

Me encuentro así escuchando a Ángel e inma #isladelastentaciones9pic.twitter.com/gfRwTRVufT — Cayetana Fernández (@cayetanafdez_) October 21, 2020

Ángel e Inma ya no están juntos #LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/f5XrNv7M2h — e (@bujalance_) October 21, 2020

Sin embargo, y tal y como apuntaron muchos otros, aún hay esperanza. El programa está grabado hace unas semanas por lo que la actualidad podría indicar algo realmente diferente dentro de esta relación.

Y es que, gracias a unas fotos que publicó Lecturas, queda comprobado que el amor entre Ángel e Inma sigue viento en popa. Ambos salen acaramelados, comiéndose a besos y sin esconderse por las calles de Montequinto (Sevilla).