Inma y Ángel abandonan 'La isla de las tentaciones' tras su hoguera de confrontación

Este miércoles tuvo lugar un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones. Ya en el debate presentado por Carlos Sobera se avanzó que una de las chicas solicitaría hoguera de confrontación, y finalmente se descubrió que fue Inma. Y es que, La Penélope Cruz de Montequinto dejó claro desde que empezó el reality que ese no era su lugar.

Siempre comentaba que no se integraba, que no estaba a gusto rodeada de tantos chicos y que echaba mucho de menos a Ángel, su pareja.

Esto se vio incrementado cuando Sandra Barneda acudió a Villa Playa para enseñarle unas imágenes de su chico con la idea de provocar un cambio de actitud en ella. Sin embargo, lejos de conseguirlo, Inma se preocupó aún más.

En la primera hoguera del programa, la organización no le puso imágenes a Inma porque no había, pero la justificación que le dieron fue que no querían perjudicar su estado. La joven, tras ponerse en lo peor, no aguantó la incertidumbre y solicitó una hoguera de confrontación.

Cuando Barneda acudió a Villa Montaña a comunicarle a los chicos que uno de ellos había sido invitado a la hoguera de confrontación, todos se mostraron preocupados ante la idea de haber hecho algo que perturbara a sus novias.

Una vez supo Ángel que la propuesta era por él, rompió a llorar, muy preocupado por su chica. Finalmente, decidió acudir a la cita. Nada más encontrarse, la pareja se abrazó y comenzó a llorar, muy emocionada. Una vez los dos se calmaron, comenzaron a hablar.

Ángel e Inma abandonan #LaIslaDeLasTentaciones3 hablando de boda, hijo y de estar para siempre juntos

Después de que Inma expresara que lo que le había molestado sobre todo fue que tuviera una cita con Lía, ambos coincidieron en que deseaban volver a su casa y pasar tiempo juntos. Y no solo eso: la joven comentó que ahora estaba aún más segura que antes de que Ángel era el amor de su vida... y también le dijo que quería casarse con él y tener un hijo.

Entonces, él dijo que uno de sus nombres favoritos era Hugo. mientras que Inma defendió que los nombres perfectos eran Carmen y Ángel. En ese momento, y tras despedirse de Sandra Barneda, los dos abandonaron el formato. Todo apunta a que sus sustitutos serán Alessandro Livi (exconcursante de Gran Hermano) junto a su novia, Patricia Guimeras.