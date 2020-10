El lapsus de Tom Brusse que delata que mintió al contar la noche que pasó con Melyssa tras 'La isla de las tentaciones'

El debate de la hoguera final lo adelantó y el reencuentro tres meses después del término del programa lo verificó: Tom y Melyssa pasaron una noche juntos tras su ruptura televisada. Ya en el propio formato, se pudo ver a Tom dubitativo de su relación con Sandra una vez estuvo frente a frente con Melyssa, por lo que se podía esperar.

"Tom me suplicó que quería volver. Insistió, insistió... y al final acabamos teniendo una relación sexual", le contó Pinto a Sandra Barneda, presentadora del reencuentro. Desde la sala de visionado y entre risas, Brusse lo negó: "Fue porque ella dijo que se quería morir. No paraba de llamarme, todo el día llorando y gritando".

Tom, sobre Melyssa: "Después de acostarnos le dije 'vete', no quería estar con ella" https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/I6Ex2Lhc64 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 21, 2020

El empresario añadió que su encuentro tuvo lugar en un hotel y que, en cuanto terminaron, le pidió a Melyssa que se marchara, pues él se había dado cuenta de que quería estar con Sandra. "Fue ella la que quería perdonarme. Nos fuimos a la habitación del hotel, empezamos a hablar, lloró, me dijo de todo y luego nos acostamos".

"He visto cómo hace un rato has dicho que me hiciste el amor y me dijiste que cogiera la maleta y me fuera. ¡Mentiroso! Tú me lo pediste a mí. Aclárate tus ideas de farsante. Tú me mandaste mensajes a mí porque querías volver conmigo y me diste un beso en la boca. Y yo te dije: No, Tom", añadió.

También explicó que fue Brusse el que insistió en muchas ocasiones en que no había disfrutado con Sandra, que en la isla se había confundido, y que quería volver con ella. "Eres un mentiroso. Quería volver conmigo… me dijo que hiciéramos un viaje para estar tranquilos y cuando me di cuenta estaba de nuevo con Sandra. Supongo que deben estar juntos, pero no le veo futuro a esa pareja", contó ella.

El lapsus de Tom Brusse

Ante un Tom que no se bajaba del burro y mantenía que la que había suplicado un acercamiento entre ambos había sido Melyssa, esta amenazó con enseñar los mensajes de su teléfono móvil que demostraban que era ella la que llevaba razón. En ese momento, Tom reculó, en un lapsus que dejó claro que estaba mintiendo: "¿Puedes repetir? Ah, sí, sí, dije lo contrario... para tranquilizarte" dijo, tras la amenaza de Melyssa.

Melyssa: "Tú me lo pediste"

Tom: "No tú me lo pediste"

Melyssa: "¿Saco el movil?"

Tom: "Ah, no, espera... ¿Puedes repetir?"https://t.co/aRYuaXgbVm#LaIslaDeLasTentaciones9pic.twitter.com/LFcVGQKrSI — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 21, 2020

Después, su "novia oficial", Sandra Pica, comentó que estaba al tanto de ello y que, pese a ello, confiaba en Brusse. "Lo sé desde el momento que pasó. El me lo cuenta todo". "¿No te crea desconfianza?", le preguntó Melyssa. A lo que la tentadora respondió: "No, porque cada uno en las relaciones es de una manera distinta".