El PRC rechaza la moción de Vox porque "no aporta nada" y "hace un uso torticero" de la Constitución

En estos términos se ha pronunciado Mazón durante el debate de la moción de censura contra el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que está teniendo lugar hoy en el Congreso de los Diputados.

Mazón ha lamentado "la pérdida de tiempo" que supone el debate de esta moción cuando los proponentes "no han aportado nada" y lo que necesita la ciudadanía es que el Congreso se dedique a "los Presupuestos, la reactivación económica y la lucha contra la pandemia".

El regionalista ha reconocido que "hay muchas cosas que criticar" al Gobierno de Pedro Sánchez, pero ha acusado a Abascal de hacer un uso torticero" de la Constitución, ya que esta figura recogida en la Carta Magna "está diseñada de una manera constructiva".

"Tiene que haber una alternativa. No está prevista para esto. Ustedes tienen 52 diputados, el 15% de esta Cámara. No tienen un solo aliado. No son alternativa. Están totalmente solos, luego esto es perder el tiempo. Y, en realidad, es una provocación", ha remachado.

Al hilo, ha añadido que "no ayuda a mejorar el país" y ha afirmado que si la formación de Abascal llegara a la Presidencia "sería un peligro público" por la "visión sectaria" que tienen del país, "de buenos y de malos". "Esto nunca acaba en elecciones inmediatas, como ha prometido. Nunca", ha apostillado.

Además, ha considerado a Vox "responsable" de las "falsedades" y "exageraciones" sobre el coste que tiene un estado descentralizado y les ha acusado de "no creer nunca" en el Estado de las Autonomías. "Si por Ustedes fuera, Cantabria desaparecería y nos volverían a integrar en Castilla y volveríamos a ser provincia de Santander", ha señalado.

Por ello, ha recordado que los regionalistas están en "las antípodas".

También, ha acusado a la formación de Abascal de los "bulos" y el "descrédito" de la clase política, tanto sobre su número como sobre lo que cuestan y ganan. "No les gusta la Democracia y pervierten el lenguaje", ha afirmado.

"Llenan sus discursos de la palabra libertad, paradojas de la política, porque, aunque no lo reconozcan, son los mayores defensores de Franco, que suprimió las libertades durante 40 años", ha declarado.

Por ello, ha concluido recomendado a Abascal a que "escuche" a los ciudadanos, "no solo a sus hooligans", y a que se "retire una temporada y medite" sobre lo que "conviene a España, porque hoy va a sacar un suspenso rotundo".