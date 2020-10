López Miras tiende su mano al PSRM para ir de la mano a Moncloa y "exigir" el cambio del modelo de financiación

López Miras ha respondido de esta forma al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Josquín Segado, que en el Pleno de control al Consejo de Gobierno en la Asamblea ha preguntado "si un pacto regional por la financiación autonómica reforzará la petición necesaria y urgente de establecer un nuevo modelo de financiación justo".

Durante su intervención, Segado ha ensalzado que el PP acude "una vez más" a esta sesión de control "en busca de la unidad política que creemos más necesaria que nunca, y en asuntos clave como la financiación autonómica". Ha recordado que hace unas semanas, López Miras hizo una oferta de pacto al PSOE para conseguir un modelo de financiación "justo con nuestra tierra".

"Esa oferta no es contra nadie, es a favor de la Región", según Segado. A la vista de la reacción del portavoz socialista y secretario general del PSRM, Diego Conesa, ha considerado que "no quiere hablar de este tema, seguramente para no molestar a Pedro Sánchez ni a su delegado en la Región, al señor José Vélez".

A su juicio, Conesa "tiene dos caras, una cara 'A' ante las cámara que ofrece pactos de casi cualquier cosa, y una cara 'B' cuando llega el momento de sentarse y firmar acuerdos, porque entonces huye como gato del agua". En su opinión, Conesa "debería rectificar en esa política de confrontación permanente en la que ha instalado a su partido".

Ha lamentado que los políticos del PP y algunos periodistas de esta Región "llevamos meses aguantando insultos de Conesa". De hecho, critica que se les ha llamado "fascistas, rastreros, ruines y miserables, entre otras perlas". Y ha atribuido estas declaraciones a "los valientes subalternos de Conesa".

"Cuando uno insulta una vez puede considerarse un lapsus, pero cuando se prolonga en el tiempo obedece a una directriz; y quien da la directriz es Diego Conesa", según Segado. "Las declaraciones que el PSOE hace insultando, que alienta y patrocina Conesa, nos afectan a todos, más a los que insulta que a los insultados". Y es que ha recordado que los ciudadanos "esperan que vengamos aquí a tender puentes de entendimiento, y no a dinamitarlos".

"LOS SOCIALISTAS LLEVAN AGACHANDO LA CABEZA DESDE 2009"

López Miras ha dado las gracias a Segado "por conseguir que los diputados socialistas muestren su interés por un asunto tan importante como la financiación autonómica, porque desde 2009 la bancada socialista tiende a agachar la cabeza cundo se habla de este tema".

El presidente murciano se ha mostrado de acuerdo en lograr un pacto regional "para pedir lo que es de justicia de los murcianos", y ha dicho no entender "cómo llevamos 11 años sin que el PSOE se haya sentado en una mesa para exigir lo que es justicia, evitar un sistema que nos hace que seamos españoles de segunda". Y es que, en su opinión, "esa sí sería una de las reformas que transformaría el futuro de la Región".

Ha lamentado que, desde 2009, cuando el PSOE "cayó en manos de los separatistas catalanes", la Región "ha perdido 8.500 millones de euros que debíamos haber recibido con los criterios de otras comunidades uniprovinciales".

"Con el presupuesto que nos han quitado desde 2009 se podían haber hecho en la Región 1.700 colegios, 1.746 kilómetros de autovía o 100 hospitales", tal y como ha recordado "a los que están ahora pidiendo recursos para la Sanidad".

"Si nos hubieran dado simplemente la media española, cada año habríamos podido construir 93 colegios", tal y como ha recordado "a los que les importa tanto la Educación". Igualmente, con la media española, explica que se podría haber hecho "un hospital cada año (11 en total), y 78 kilómetros de autovía anuales para conectar mejor a los murcianos".