Qué fue de Miriam Rodríguez, de 'OT 2017': La artista lanza su segundo álbum, 'La dirección de tu suerte', en físico

Miriam Rodríguez fue una de las grandes luchadoras de OT 2017.A pesar de las llamadas de atención por parte del jurado del concurso a causa de su falta de expresividad, Rodríguez consiguió sobreponerse y demostrar que, a día de hoy, es una de las artistas con mayor sensibilidad de nuestro país.

Alabada en muchas ocasiones por compañeros del mundo de la música como Pablo López, con quien comparte una colaboración, la de Puentedeume ha logrado asentar una legión de seguidores que crece cada día.

La extriunfita entró en la academia más famosa de la televisión, y a medida que iba avanzando el concurso consiguió demostrar que no era un persona fría sino muy seria a la hora de trabajar. Con su esfuerzo logró hacerse un hueco en la final, dejando en su paso por el concurso grandes interpretaciones como What about us de Pink o Invisible de Malú.

Tal fue su evolución en el formato de Gestmusic, que la gallega logró pasar directamente a la final gracias a la puntación que le dio el jurado colocándola en la segunda posición de la tabla con un 9 y quedando solo por detrás deAmaia Romero, ganadora de la edición, y por delante de Aitana Ocaña, segunda clasificada.

En una de las finales más reñidas de las últimas ediciones, Miriam Rodríguez daba la sorpresa y lograba colarse en el pódium del concurso ocupando la tercera posición. La propia cantante se mostraba más que sorprendida por ser finalista, cuando Roberto Leal anunciaba que Alfred García era el cuarto clasificado.

Tras salir del concurso, Miriam comenzó a trabajar y aceptó el reto de escribir una canción homenaje para la serie Vis a vis. El lanzamiento llegó solo tres meses después de salir de la academia y fue parte de la promoción de la tercera temporada de la serie, que contaría con Rodríguez para un cameo en su cuarta entrega.

Hay algo en mí, que cuenta actualmente con más de 13 millones de visualizaciones en Youtube, obtuvo una muy buena acogida entre los seguidores de la gallega. Posteriormente, ya en el mes de octubre, Miriam Rodríguez se unía a Pablo López para presentar No!, tema que interpretaron juntos en Operación Triunfo 2018.

El 23 de noviembre de 2018 llegaba Cicatrices, el primer álbum de estudio de la joven que fue ampliamente aplaudido. El disco, compuesto íntegramente por esta, tiene 13 canciones incluyendo el primer sencillo y la colaboración con López, y que poco después logró alzarse con la calificación de disco de oro.

Posteriormente llegó una amplísima primera gira del TourContigo que comenzó y concluyó en el mismo sitio, su tierra, Galicia. Este le llevó por distintos puntos del país y en ella logró dejar constancia de su poder sobre los escenarios y de su gran directo.

La artista, al igual que su compañero de edición Roi Méndez, no dudó en componer junto a Andrés Suárez dos temas. En agosto de 2019 hacía públicos La diferencia y Más de lo que ves, que ya había interpretado durante la gira pero que no estaban dentro de su álbum debut.

'La leona', como es llamada por sus seguidores debido a su poderosa fuerza sobre el escenario y su preciosa melena, ha participado en varios programas de televisión. Entre ellos, se convertía en 2019 en la asesora de Pablo López en La voz. Siendo ya en la presente edición nombrada como la quinta coach del talent en 'El regreso' en la plataforma A3player.

A finales de año, la exconcursante de Operación Triunfo 2017anticipaba el lanzamiento de su segundo álbum de estudio, así como las primeras fechas de los conciertos que posteriormente tuvieron que ser aplazados o suspendidos.

Para promocionar el álbum, Rodríguez decidió apostar por el sencillo Desperté que se lanzó el 21 de febrero al que seguiría en marzo No sé quién soy. Ya en medio del confinamientola joven presentaba el 4 de abril su segundo álbum, La dirección de tu suerte.

El tercer sencillo llegó en julio y fue No vuelvas, que contó con el humorista Dani Martínez para su videoclip. Aunque la artista había anunciado varias fechas de conciertos con motivo del nuevo álbum, estas tuvieron que ser finalmente aplazadas hasta principios de 2021.

Casi medio año después, el pasado 16 de octubre la cantante lanzaba al fin en formato físico el nuevo álbum y su discográfica anunciaba las primeras firmas de este en varias ciudades del país.

Aunque las circunstancias no acompañen y haya que esperar todavía hasta poder disfrutar de forma segura del directo de Miriam Rodríguez, parece indiscutible que el futuro profesional de la leona es más que prometedor.