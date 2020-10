PP pide objetividad al repartir fondos de la UE y cree que "autodescartes desde el minuto cero" del PSOE no ayudan

De la Hoz se ha expresado así tras la ronda de reuniones que ha mantenido el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, con los grupos parlamentarios para abordar el plan de resiliencia y reconstrucción y la llegada de fondos de la Unión Europea, algo que ha afirmado que Castilla y León "desde el primer día" se toma "muy enserio" y ha incido en que fue una de las primeras en crear una oficina de coordinación de proyectos.

De la Hoz ha señalado que se ha presentado al Gobierno un documento "abierto" en el que Castilla y León fija los objetivos para la ejecución de estos fondos que pasan por la cohesión económica y social, la territorial y el reto demográfico, fortalecimiento económico y la recuperación y la transición verde y ecológica.

El portavoz 'popular' ha aclarado que se trata de un documento "abierto y susceptible de aportaciones y mejoras" y hay voluntad "absoluta" de trabajo, de que sea consensuado e integrador y que se trabaje de forma conjunta "tanto en la definición como en la ejecución y el desarrollo de proyectos".

En este contexto, ha reclamado que los criterios de selección de proyectos sean "transparentes y objetivos", no haya "sorpresas" y el Gobierno no "caiga en la tentación" de utilizarlos para pagar "deudas" derivadas de los apoyos políticos, sino que se tengan en cuenta problemas "endémicos", que el reto demográfico esté presente "no sólo en literatura, sino en la selección" y se tenga en cuenta la cohesión.

Raúl de la Hoz ha expresado la sorprendente actitud del portavoz del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, que "no se parece en nada" a la del portavoz de Podemos, Pablo Fernández, y se ha preguntado si 70.000 millones de euros para financiar proyectos "constituyen una farsa", como dice el portavoz socialista, que a su juicio ha mostrado una actitud "muy representativa de lo que es él y el PSOE en Castilla y León".

El procurador 'popular', tras criticar que Tudanca se queje también ahora que se le llama antes de una conferencia de presidentes, cree que el secretario general del PSOE "ni ha leído el documento presentado ni ha entendido nada del proceso" porque es "abierto", al igual que el que presentó el Gobierno central, al que no acusaron de deslealtad por presentarlo después de enviarlo a la UE.

APOYO SOCIALISTA

De la Hoz, quien ha apuntado que "primero hay que saber de qué se está hablando para opinar", ha explicado que ahora es una fase de determinación de objetivos y posteriormente llegará su definición, por lo que considera un "ejercicio infantil" que Tudanca acuda a presentar 200 proyectos financiables, algo que hay que concretar más adelante.

Precisamente en ese momento, con ayuda del PSOE si quiere, se fijará qué es lo que quieren que se financie y el Gobierno seleccionará, y ha afirmado que les gustaría tener al PSOE de su lado, ahora y en la ejecución de proyectos, pero "Tudanca, una vez más, se autodescarta en el minuto cero", lo que considera que es "una pena".

Raúl de la Hoz ha afirmado que seguirán intentando contar con él en esta fase inicial y en la posterior, ya que considera que Castilla y León tiene ante sí una "muy buena oportunidad" para subsanar algunos de los problemas endémicos de la Comunidad y en ese proceso no se puede "fallar" y hace falta colaboración "de todo el mundo", por lo que "autodescartes desde minuto cero no ayudan".

El portavoz del Grupo Popular ha asegurado que el momento actual es importante porque entre los objetivos a fijar se encuentran algunos que afectan a Castilla y León, como el reto demográfico y la cohesión, y para ello es "importante" contar con el PSOE y su "supuesta capacidad de influencia", pero cree que mucho más importante lo será en el momento posterior, cuando se haya abierto el periodo de presentación de proyectos y, el Gobierno de España, a través de la oficina de selección que dirigirá Iván Redondo -algo que ha criticado" se elijan los proyectos.

"Ahí esperamos contar con todo el mundo, también con el PSOE", ha dicho De la Hoz, quien ha agregado que no le gustaría encontrarse la "desagradable sorpresa" de que "una vez más" el Gobierno de España "desprecia" a Castilla y León para premiar a sus socios y espera un trato igual entre comunidades, para lo que se necesita "a todos los partidos".