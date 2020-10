Marta de 'La isla de las tentaciones' se hidrata, perfila y rellena los labios tras su paso por el programa

Marta, una de las protagonistas de La isla de las tentaciones 2, ha mostrado en su cuenta de Instagram el resultado final del tratamiento que se ha hecho en los labios, después de que su doctora explique en qué consiste exactamente dicho retoque.

"Bueno, chicos, hoy voy a hacer una pequeña locura, pero pequeñita", comienza Marta a decir en su historias de Instagram donde, después, da paso a su doctora "de confianza", quien comenta el retoque que se va a hacer la que fuera concursante de Gran Hermano.

"Tenemos muchas ganas de ensalzar un poco sus labios", explica la doctora, que indica que el objetivo es ponerlos "un poquito más grandes, más jugosos". Así, el tratamiento consiste en "hidratar y dar un pelín de volumen, simplemente para dejarlos más bonitos aún, concluye.

Marta, junto a su doctora, en la clínica donde se ha hecho el tratamiento de labios. Instagram / @martapenateamador

Tras el tratamiento, la joven ha subido otra historia en la que se ve el resultado final y ha reconocido que, también, se ha rellenado los labios: "Miren qué genial me ha quedado. [...] Me los he hidratado, me los he perfilado y me he rellenado un poquito, no voy a mentir", afirma Marta en otra de sus historias.