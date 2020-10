Ribó anuncia aparcaments en solars, el Menjar a Casa per a discapacitats i dos nous mercats

20M EP

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha anunciat aquest dimecres entre les actuacions previstes pel govern que presideix i que formen Compromís i PSPV projectes com la remodelació de solars -en Flor de Maig, Castellonet i Nino Bravo- per a crear aparcaments destinats a veïns, l'ampliació del servici Menjar a Casa per a persones majors a discapacitats i dos nous mercats, a Malilla i Benimaclet, així com una tira de comptar en el mercat de Colón.