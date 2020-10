Rumer Willis, hija de Bruce Willis y Demi Moore, cuenta su traumática experiencia al perder la virginidad

Ha sido en una de las ya famosas Red Table Talks con Jada Pinkett Smith en las que Rumer Willis se ha abierto completamente y ha contado qué significó para ella perder la virginidad. Porque para muchas personas es un momento idílico, buscado, consensuado y por siempre recordado, pero para la primogénita del matrimonio (estuvieron casados 13 años) entre Bruce Willis y Demi Moore fue, ante todo, un trauma.

Comenzó en programa, sin embargo, hablando de otro tema, uno que ya ha tratado en algunas ocasiones anteriores: cómo superó su adicción a las drogas, una situación que ha afectado por igual tanto a ella como a su madre como a sus hermanas, Scout y Tallulah (quien estuvo de hecho tres años sin hablar con la protagonista de Ghost).

Rumer Willis, que cumplió 32 años a mediados del pasado agosto y que también es intérprete como sus padres (apareció, por ejemplo, en Érase una vez en... Hollywood), confesaba en el espacio de Facebook en el que se emite que cuando fue desvirgada estaba con "un hombre mayor" que, puntualiza, "se aprovechó" de ella.

"Cuando perdí mi virginidad tenía 18 años y estaba más preocupada por la vergüenza que sentía por no haberlo hecho nunca antes que por cualquier otra cosa", relata Rumer, que a su vez incide en que "no fue abuso ni violación", pero, a su vez, recalca "no dije que sí".

A pesar de que eso mismo podría (o debería) ser considerado violación, no lo vivió así Rumer Willis, que ante la estupefacción de sus contertulias, matizó: "No estaba, digamos, entusiasmada, pero tampoco dije que no". "Simplemente dejé que sucediera", continuó.

Bajo la atenta mirada de la familia Smith (aparte de Jada Pinkett también estaban presentes su hija, Willos Smith, y su madre, Adrienne Banfield-Norris), resumió: "Él era mayor y se aprovechó sin asegurarse [de si ella también quería]. Eso es lo que creo que significa la responsabilidad masculina. No significa no, pero ¿qué pasa si no puedes decir que no?".

La mesa al completo (también estaban de invitadas la cantante y actriz Amber Rose y el exjugador de fútbol americano DeAndre Levy) se quedó pensativa y apoyó de forma unánime a Rumer, que acto seguido asistió al momento en el que Adrinne le confesó a su hija y a su nieta que ella también tuvo relaciones sexuales no consensuadas (evitó decir la palabra violación) por parte de su exmarido, Robsol Pinkett Jr.

Tras el programa, la propia hija de Bruce y Demi subió un tráiler de la larga mesa redonda a su Instagram (donde tiene algo más de 850.000 seguidores) en el que agradecía a todas las presentes y a los organizadores del show haberle dado espacio y mandaba un poderoso mensaje.

"El consentimiento es un tema que ha estado muy presente en mi vida y en mis conversaciones actuales más que nunca. Aunque es muy difícil hablar de ello, es importante decir tu verdad. No hay grises en esto", escribió en la publicación, que le han aplaudido otras celebrities hollywoodienses como Evan Rachel Wood.