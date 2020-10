La direcció nacional de Cs avala la línia de Cantó per a aconseguir "uns pressupostos el més taronges possible"

Després de la primera reunió del nou comité autonòmic, Cantó s'ha mostrat "feliç, orgullós i honrat" de començar com a coordinador del partit a la Comunitat Valencia, amb l'objectiu de tornar a il·lusionar els afiliats i que senten la seu com sa casa, amb una nova estructura perquè sàpien a qui dirigir-se.

El 'número dos' d'Arrimadas ha coincidit que és un dia important per a Cs, recordant que venen d'una assemblea telemàtica "molt complicada" enmig d'una pandèmia. "Cs ha superat tot açò, sabem que els afiliats ens estan esperant", ha asseverat.

En la direcció nacional estan "molt contents" amb la gestió de Cs a la Comunitat Valenciana, un partit que "està demostrant que vol ser útil i que entén que ara la solució és estar junts" igual que fan ells a Madrid. "Podem anar-nos al racó dels enfadats o intentar que els pressupostos siguen el més 'taronges' possible", ha defès.

Cuadrado també ha avalat la negociació de Cantó amb el president de la Generalitat i líder del PSPV, Ximo Puig, per a arribar a acords en els pressupostos del 2021, després de la reunió que van mantindre aquest dilluns. "Sempre hem sigut un partit de centre, desgraciadament aquesta pandèmia ens ha donat una oportunitat de demostrar-ho més ràpid", ha manifestat, i ha negat que els afiliats puguen estar incòmodes.

CANTÓ, OPTIMISTA AMB ACORDAR PRESSUPOSTOS AMB EL PSPV

En aquesta línia, Cantó ha assegurat que el principal valor per als afiliats és "la capacitat de centrar a alguns partits" i ha destacat que les propostes van ser ben rebudes i va eixir sorprès de la reunió, amb el que espera que els equips negociadors Cs-PSPV arriben a un acord ampli: "Sóc molt optimista".

També ha agraït la "bona predisposició" de Puig a les seues cinc propostes: ampliar en 8.000 el nombre de metges i infermeres, col·laboració públic-privada per a construir residències, augmentar significativament les ajudes a autònoms, "no esprémer" els valencians amb una pujada d'impostos, millorar l'aprenentatge de l'anglés i l'FP dual i una auditoria per a "veure què sobra i falta" en l'administració de la Generalitat.

"Sempre hem dit que ara toca ampliar les majories, l'únic que pot fer això és Ciutadans: exercir de cola", ha reivindicat, per a mostrar el seu desig que en el Consell hi haguera un govern de concentració per a "no dependre del nacionalisme i el populisme". Ha augurat que és possible perquè ja hi ha algun exemple com en l'Ajuntament de Sueca (València).

NOUS SECRETARIS

El comité autonòmic de Ciutadans ha aprovat per votació dos noms que s'uneixen a la junta directiva: Fernando Giner com a secretari de Relacions Institucionals i Vicente Ten com a secretari de Programes.