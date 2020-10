El lujoso regalo de Violeta Mangriñán a Fabio Colloricchio por su aniversario

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio están de celebración. La pareja cumple su primer aniversario de relación tras conocerse en Supervivientesy, por ello, la influencer no ha dudado en mostrar el lujoso regalo que le ha regalado al italiano.

La valenciana, de 26 años, ha compartido un nuevo vídeo en su canal de Mtmad, Ultravioleta, para hablar de la sorpresa a su novio, de 30, así como para responder a las preguntas que más le hacen sus seguidores.

La tronista de Mujeres y hombres y viceversa se desplazó a una tienda de Louis Vuitton para comprarle un neceser a Colloricchio, pues el pasado año este la sorprendió con un anillo de Cartier.

"Yo no me voy a lucir tanto como él pero como sé que él este año no me va a regalar nada y el año pasado me pilló por sorpresa, y este año le voy a sorprender yo a él", explica Mangriñán en el vídeo, donde muestra el neceser, cuyo precio oscilaría entre los 700 y los 1.200 euros.

Se trata de un regalo personalizado, ya que lleva las iniciales V.F. grabadas, y que le permitirá al rostro de Mediaset ser más organizado. "Fabio lleva repitiéndome meses y meses que necesita un neceser porque pierde las cosas todo el rato. Se deja las llaves, el móvil... Es un despiste", cuenta la joven en el post.