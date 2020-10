Andrea Gasca se opera el pecho tras su paso por 'La isla de las tentaciones 2' y muestra el resultado

Tras vivir un verano de ensueño repitiendo experiencia en La isla de las tentaciones, Andrea Gasca ha pasado por el quirófano para operarse de nuevo el pecho, una decisión de la que se siente muy orgullosa, pues está, según explicó en su perfil de Instagram, "muy contenta" con el resultado.

La catalana acudió a la red social, donde ya acumula más de 303.000 seguidores, para confesar que se había vuelto a operar el pecho, ya que quería corregir algunos detalles de su última intervención, hace ya cinco años.

"He tomado esta decisión y estoy muy contenta, hace tiempo que quería volver a hacerlo. Me operé hace cinco años, pero no conseguí el resultado que quería conseguir", confesó en la plataforma.

La influencer tenía que utilizar sujetadores especiales para poder realzar su pecho. "La parte de arriba no estaba completamente rellena", contó. Gasca quería verse el pecho "más redondo" y lograr un volumen mayor. Para ello, tenía que cambiar sus prótesis anatómicas por unas redondas.

Tras la operación, Gasca por fin puede dejar los sujetadores que juntan y alzan los senos, ya que el recambio de prótesis le ha permitido tener "un busto más acentuado de forma natural", explican los profesionales de la clínica madrileña en la que se operó la joven, que los mostró en sus stories de Instagram.