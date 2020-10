Danza Málaga 2020 afronta su semana central con coreografías de Daniel Abreu, David Vento y Marta Carrasco

Danza Málaga (DZM) comenzó el pasado 6 de octubre en el Teatro Echegaray con el estreno de Pandora, una creación de Marina Miguélez basada en el mito griego que también inauguró la quinta temporada de Factoría Echegaray, y continúa este martes con Broken tango 2.0. en el Teatro Cervantes.

R.E.A. Danza recupera aquí uno de sus clásicos, un viaje a la historia del género que se ofrece al público malagueño en una sesión de puertas abiertas con motivo del 150 aniversario del coliseo de Gerónimo Cuervo.

Un estreno del malagueño Raúl Durán, un solo de Ximena Carnevale y el infantil MiraMiró, de Baal Dansa, redondean en el Echegaray la semana del ciclo, que ha programado en total en los dos teatros municipales 29 funciones de 16 espectáculos entre el 6 de octubre y el 1 de noviembre.

Thomas Noone, la compañía Lava, Brodas Bros, el Ballet Flamenco de Andalucía recapitulando 25 años de creaciones, Fernando Hurtado y Nieves Rosales son otros de los nombres clave del encuentro con las artes del movimiento.

DZM se celebrará con aforos ampliados y todas las medidas de seguridad necesarias para la prevención del coronavirus. En este sentido, Bekristen / Cristianos. Capítulo I. La domesticación, montaje de Luz Arcas programado este domingo 25 de octubre, se ha tenido que aplazar al 6 de diciembre debido al positivo en coronavirus de un miembro del equipo artístico.

La rápida actuación ante este caso, conocido este lunes "demuestra que la cultura es segura y que si se produce algún incidente como éste tanto la compañía como el teatro actúan con celeridad y responsabilidad para que siga siéndolo".

Tras la aceptación por las autoridades sanitarias del informe de evaluación de riesgos realizado para la ocasión, se ha ampliado a 460 personas el aforo de todos los espectáculos programados en el Cervantes. Las nuevas invitaciones para el Broken tango 2.0. de R.E.A. Danza estarán disponibles en todos los canales del Teatro Cervantes y el Cine Albéniz a partir de las 11.00 horas del martes 20.

Por otro lado, han señalado en un comunicado que las entradas ya compradas para Bekristen / Cristianos. Capítulo I. La domesticación serán válidas para la nueva fecha. Los espectadores que no deseen o puedan asistir a la función del día 6 de diciembre que hayan adquirido sus entradas por teléfono o internet podrán solicitar la devolución del importe a través del correo jguzman@teatrocervantes.es; aquellos que las hayan comprado en las taquillas podrán devolverlas en las mismas.

DZM

DZM es el fruto del enriquecimiento cuantitativo y cualitativo del antes denominado Ciclo de Danza, que el año pasado cambió de nombre para representar el nuevo carácter de la programación dedicada en otoño al género: una clara vocación de apertura a las nuevas tendencias y una muestra más extensa en el tiempo.

Dos propuestas nacidas en Málaga son las encargadas de abrir esta segunda edición de DZM: el estreno de Pandora en producción de Factoría Echegaray y Broken tango 2.0, tras lo que vendrá a la ciudad una de las propuestas con más fuste de la danza contemporánea española.

Daniel Abreu y Dácil González acuden el 22 de octubre al Teatro Cervantes con La desnudez, en una esperadísima visita. Tanto coreógrafo, director y bailarín como bailarina llegan a Málaga con los avales de sendos premios nacionales de danza, y la obra, una propuesta poética sobre el saber quererse, tiene el aval de tres premios Max.

La víspera, Abreu participará junto a Cristina Hoyos en Diálogos de danza, una charla de acceso gratuito en el Teatro Echegaray en la que el público podrá conocer los métodos de la investigación y la creación coreográfica. A La desnudez le sucede en las mismas tablas otra figura referencial en nuestra creación dancística, una bailarina y coreógrafa con más de 25 años de innovadores e impactantes trabajos.

Asimismo, Marta Carrasco representará junto a Albert Hurtado su más reciente creación, Yo mujer, a Lili Elbe, el 23 de octubre, día en el que Raúl Durán estrenará en el Teatro Echegaray Ikigai, pieza propia de espiritualidad japonesa en la que baila junto a María José Casado y María Moguer.

La compañía del salmantino David Vento narra en Neanderthal la epopeya humana desde los primeros bípedos hasta la actualidad con un espectáculo que funde danza, música en directo, teatro y videoarte, y que recibió el Feten 2020 al Mejor Espectáculo de Noche. Se verá en el Cervantes el sábado 24 de octubre, coincidiendo con la representación en el Teatro Echegaray de Perdedora, un singular solo de Ximena Carnevale con dramaturgia de Ramón Gázquez y música original en el que enfrenta al público con la derrota de la bailarina y sus esfuerzos por volver a empezar.

DZM presenta la mañana del domingo 25 su primer infantil, MiraMiró, delicada pieza con la que Baal Dansa se introduce en el universo pictórico de Joan Miró. Esa misma tarde estaba prevista la presencia de Luz Arcas y su equipo con La domesticación, primer capítulo de la trilogía Bekristen / Cristianos.

Finalmente, el montaje ideado por nuestra coreógrafa más internacional junto a Abraham Grajera para su compañía, La Phármaco, se pondrá en escena a las 19.00 horas del 6 de diciembre. La trilogía Bekristen / Cristianos es una serie ideada tras un proyecto iniciado en 2016 en Guinea Ecuatorial que reflexiona sobre la compasión como necesidad humana, trauma social y fracaso colectivo.

El lunes 26 se verá en el Teatro Cervantes dos piezas de Lava Compañía de Danza, formación tinerfeña con dirección artística de Daniel Abreu y asistencia en la dirección de Dácil González: Bending the walls viene firmada por el coreógrafo Fernando Hernando Magadan y Beyond por La Intrusa Danza.

El Ballet Flamenco de Andalucía regresa a Málaga con un programa especial con el que celebra una trayectoria que comenzó en 1994. Piezas emblemáticas de Mario Maya, Rafael Campallo, Javier Latorre, José Antonio, Cristina Hoyos, Ramón Oller, Rubén Olmo, Álvaro Paños, Rafaela Carrasco y Úrsula López se verán el miércoles 28 en el primer escenario de la ciudad.

Thomas Noone regresa al Teatro Echegaray como finalista del premio a Mejor Intérprete de Danza en los Max 2020 y con un trabajo de mucha calidad, After the party, que se pondrá en escena el viernes 30. Los últimos días de DZM completan el arco estilístico de esta edición con la incursión en las coreografías urbanas y las nuevas tecnologías de Brodas Bros, la última invención de Nieves Rosales para su compañía, SilencioDanza, el estreno de una pieza que combina flamenco con teatro-danza contemporáneo, y un infantil que nos alertará del deterioro de nuestro ecosistema.

Los primeros llevarán al Cervantes Around the world, un recopilatorio de anécdotas de sus giras internacionales, y Rosales glosará en el Echegaray la figura de la olvidada escritora, pintora y escultora Marga Gil Roësset en A-Marga. En ambos casos, el sábado 31 de octubre.

El primero de noviembre cerrarán Danza Málaga 2020 un espectáculo didáctico y una creación de un coreógrafo malagueño que celebra este año el vigésimo aniversario de la fundación de su compañía. La mañana del domingo La Coja Dansa aportará su grano de arena a la sensibilización medioambiental de los más pequeños con las dos funciones matinales habituales del ciclo de Teatro Infantil de su título Deshielo. Una historia sobre el cambio climático. Por la tarde y en las tablas del Cervantes Fernando Hurtado pondrá en escena Charlie.

La dimensión didáctica y divulgativa de DZM estará en esta edición representada por Diálogos de danza. Las entradas para los espectáculos están disponibles en los canales habituales de los teatros muncipales y del Cine Albéniz.