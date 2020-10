El Sergas vincula la curva ascendente de casos en el área de Vigo a brotes familiares tras el puente del Pilar

Así lo ha manifestado, a preguntas de los medios, el gerente del área sanitaria, Javier Puente, que este lunes ha acompañado a la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, durante una visita con motivo del inicio de las obras de mejora de los accesos del Hospital Nicolás Peña de Vigo.

Cuestionado acerca de la evolución de la pandemia en el área viguesa, donde el número de casos activos ha subido hasta los 791, y donde en los últimos días ha crecido de forma notable la cifra de nuevos contagios diarios, Javier Puente ha reconocido que el área vive un "momento complejo". "Se están produciendo muchos contagios, no estamos haciendo bien las cosas, y hemos descuidado las medidas de seguridad", ha subrayado.

A ese respecto, ha indicado que, según los servicios de Medicina Preventiva, la mayor parte de nuevos contagios se producen en el ámbito de las reuniones y celebraciones familiares. "No hay grandes brotes en empresas o en el ámbito industrial (...), según Medicina Preventiva están relacionados con el puente de El Pilar, que fue cuando hubo más reuniones, comidas, celebraciones, ...", ha apuntado Javier Puente, que ha recordado que, en los últimos días, el número de nuevos contagios diarios ronda la centena y, el pasado sábado, llegó a los 150 casos nuevos.

En todo caso, el gerente del área sanitaria de Vigo ha subrayado que la situación del Hospital Álvaro Cunqueiro es "relativamente buena" y, en general, la ocupación de camas en hospitales del área hace pensar que "no se está, ni mucho menos, en una situación crítica" (hay 8 ingresados en UCI, uno de ellos en el Hospital Vithas; y 28 ingresados en planta, de los que dos están en Vithas y tres en el Hospital Povisa).

El gerente ha señalado que "se está haciendo un número considerable de test" y que, "probablemente se tengan que incrementar en algunos sectores", una decisión que se adoptará en las próximas horas. Asimismo, y cuestionado acerca de la posible adopción de medidas restrictivas por la evolución de la pandemia, ha recordado que, de tomarse, se darán a conocer por parte del comité clínico que se reúne este martes.

ATENCIÓN PRIMARIA

Por otra parte, y en relación a la situación de la Atención Primaria en el área viguesa, Javier Puente ha avanzado que la gerencia ya ha mantenido varias reuniones con los equipos de Primaria, para abordar la adopción de medidas con el fin de mejorar el servicio en el actual contexto de pandemia.

Así, ha apuntado que, entre esas medidas, se está "afianzando" el aumento de PSX (Persoal de Servizos Xerais), el aumento de líneas de atención telefónica, la "valoración de cargas de trabajo" para "modificar, en parte, las agendas", etc. "En eso estamos trabajando, tenemos muchos interés en buscar solución, para que la gente no tenga la sensación de que no puede acceder a su centro de salud", ha añadido, al tiempo que ha recordado las dificultades que hay para encontrar sustitutos para personal facultativo y de Enfermería.