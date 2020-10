De 'El Hormiguero' a triunfar en Las Vegas: el mago Jandro gana por segunda vez consecutiva el Trofeo 'Fool Us'

Hace un año, el mago Jandro, muy conocido en España entre otras cosas por sus apariciones en El Hormiguero, sorprendió al mundo de la magia convirtiéndose en el mago más rápido del mundo en conseguir el trofeo Fool Us Trophy en Las Vegas, un evento al que viajan magos de todo el planeta.

Allí actuó frente a los míticos Penn and Teller que actualmente son los magos residentes más longevos de Las Vegas, pues desde 2001, el dúo ha actuado seis noches a la semana en el Rio All Suite Hotel and Casino de Las Vegas.

En 2019 Jandro, les dejó sin palabras con uno de sus trucos y directamente sin deliberar le otorgaron el preciado trofeo.

Un año después, Jandro decidió volver para renovar el título y lo consiguió, gracias a un truco en el que conseguía adivinar una carta ayudándose de pequeñas piezas de Lego.

Se suma así a la corta lista de magos mundiales que han ganado este trofeo doblemente como Shin Lim, ganador del America’s Got Talent, Shin Lim con show permanente en Las Vegas o el Campeón del mundo de magia Shawn Farquhar.

Actualmente Jandro acaba de crear 13 ideas imposibles, su propia productora para poder desarrollar y coproducir formatos de entretenimiento para televisión, internet y eventos en directo y en diciembre se estrenará su nueva serie de magia para Youtube, además de seguir de gira con su espectáculo de magia en teatros.