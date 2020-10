Cayetano Martínez de Irujo dice que le "cae bien" Pedro Sánchez y arremete contra Pablo Iglesias y el comunismo

El empresario y aristócrata Cayetano Martínez de Irujo fue uno de los invitados de este domingo de Liarla Pardo, programa que presenta Cristina Pardo en laSexta.

En él habló sobre los políticos que actualmente se encuentran en el Gobierno. Y lo hizo no sin sorpresas. Sobre el presidente, Pedro Sánchez, enumeró varias cosas positivas. "Me cae bien, es una persona que ha pasado todas las dificultades habidas y por haber y que no han podido con él. Me siento identificado porque conmigo tampoco han podido y han intentado machacarme de diferentes ángulos de la sociedad y de la prensa", dijo.

Eso sí, opinión totalmente opuesta desveló sobre el vicepresidente, Pablo Iglesias. "Le diría lo que le dije por un mensaje de móvil, que modernizase el marxismo leninismo trotskista al siglo XXI. Es un sistema absolutamente fracasado en el mundo y en la historia, el comunismo destruye la sociedad y los poderes, el régimen empobrece a la población y no la deja progresar".

La cosa no quedó ahí, ya que, según el jinete, Iglesias "se ha cargado al partido". "Me recuerda a las películas de los gánsteres, que habla con tono predicador y en cuanto se dan la vuelta dicen 'matadlo'. Haz algo nuevo dentro de tu predicación populista y conviértela en popular. Gobernar con este señor y su tendencia es imposible", concluyó.

"Hay que tener una tara física o mental para criticar a Amancio Ortega"

Además, el empresario defendió a Amancio Ortega de las críticas de miembros de Podemos: "La cabeza de ese hombre tendríamos que aprovecharla más en España. Hay que tener una tara física o mental para criticar a Amancio Ortega".