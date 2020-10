Nacho Montes podría ser amante de Iván, ex de Oriana, según 'Socialité'

Nuevo capítulo del culebrón en el que parece haberse convertido la relación entre Iván González y Oriana.

Los que fueran finalistas de la casa fuerte han cortado e incluso la venezolana aireó los problemas en sus relaciones sexuales, que no eran del todo satisfactorias.

Algo que ha revivido ciertos fantasmas del pasado que dicen que al gaditano le podrían atraer los hombres.

Hace unos días, Nagore Robles confirmó que un asesor que se encontraba trabajando en Mujeres y hombres y viceversadurante el trono de Iván confesó haber tenido relaciones sexuales con él, algo que el joven ha negado rotundamente.

Sin embargo, Socialité ha descubierto que el asesor del que Nagore habla no es otro que el estilista Nacho Montes, quien ya estuvo implicado en unos rumores similares con Tony Spina.

"No se ha nombrado mi nombre. ¿Por qué los demás me tienen que meter en algo que no he dicho yo, ni lo ha dicho él ni, ni nadie?"

El colaborador ha respondido a la llamada del programa que presenta María Patiño y, muy enfadado, ha pedido que no se le meta en este tema, pero, sin embargo, no ha confirmado ni desmentido, algo que hace llevar al programa a asegurar que podrían haber tenido un affaire.

