Oriana dinamita su relación con Iván tras echarse en cara sus problemas sexuales: "Todo le apesta de mí"

Oriana Marzoli e Iván González ya no están juntos. La influencer lo confirmó el pasado jueves en Mujeres y hombres y viceversa, donde se expresó sin pelos en la lengua sobre la relación que comenzó durante su participación en La casa fuerte, el reality de Telecinco en el que ambos coincidieron por primera vez. La venezolana dijo en directo y ante González que su noviazgo fue "lamentable".

Si bien la colaboradora de Mujeres y hombres y viceversa explicó hace unos días que se sentía "poco querida" por el joven, el pasado jueves desveló que ambos no se entendían, ya que, entre otras razones, sus relaciones sexuales no funcionaban. Una confesión con la que la 'exsuperviviente' derribó las palabras de Joaquín Prat en El programa de Ana Rosa: "No tienen vida mas allá del sexo".

"No tiene apetito sexual nunca conmigo. No hace nada, porque no le nace hacerlo conmigo. ¡Todo le apesta de mí!", se quejó Marzoli, visiblemente harta, pues parece ser que el problema afectó a la relación a partir del segundo mes: "Solo tuvimos buen sexo el primer mes. ¡Hemos perdido el tiempo!".

Por otro lado, la venezolana dijo que no es afín a su expareja: "No le gusta salir, no le gustan mis amigos, no le gusta nada de mí". Así, entre lágrimas, continuó sincerándose: "Yo he dado mucho por ti. Es muy duro dormir al lado de una persona y preguntarle si de verdad te quiere, porque no te da cariño, ni te toca".

Además, Marzoli consideró que González siempre pretendía quedar por encima de ella durante sus conversaciones, tal y como se comprueba en un vídeo que publicó el perfil de Myhyv durante un descanso en el programa al que ambos acuden como 'asesores' y en el que ambos estallaron en pleno directo.

En el espacio de citas, Jesús Vázquez, el presentador, les preguntó por su situación. "No es oro todo lo que reluce, sus promesas son una puta mentira, como todo. La forma de ser cariñoso no existe. Yo quedo de mala porque digo las cosas como son, pero me da igual", dijo la joven, muy afectada.

Por su parte, González aseguró que no estaba pasando por una buena etapa personal, lo que habría afectado a la relación. Además, confesó que las broncas con su exnovia le dejaron mella en sus relaciones sexuales: "Cuando estás todo el día discutiendo a mí no me nace. Lo siento". Finalmente, añadió: "No aguanto más. Tengo 28 años y lo que quiero es una relación estable, no esto".