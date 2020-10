Y ahora... ella: Demi Lovato, captada en compañía del rapero Mod Sun

La polémica sigue creciendo día a día y ya cada vez resulta más estrambótica, si bien es cierto que la última novedad hay que cogerla con pinzas, al menos por lo que cuentan los que están cerca de los protagonistas, Demi Lovato y Max Ehrich, que está protagonizando una de las rupturas más raras que se recuerdan entre el star system hollywoodiense.

Lo último que supimos es que el actor de 29 años ya tiene nueva novia, la participante de American Idol Sonika Vaid, y que ha sido él mismo quien ha subido a su Instagram (donde alcanza el millón y medio de fans) una fotografía con ella que no parece la común que subiría cualquier otra celebrity, porque esta parece sacada por un paparazzi.

Pero quitando eso, estaba claro que la cantante y exchica Disney (aunque no guarda precisamente un buen recuerdo de la factoría) no quería saber nada más del hombre con el que ha estado a punto de casarse este mismo año y de cuya idílica pedida de mano en Malibú ya no queda rastro alguno en sus respectivas redes sociales.

No es muy difícil saber esto porque la artista de 28 años ya se había puesto en contacto con sus abogados para obtener asistencia legal, dado que quería denunciarlo por acoso (no hay que olvidar que Ehrich afirmó que solo quiere respuestas ya que se enteró de su polémica ruptura por la prensa y que luego ha pedido a los fans de la intérprete de temas como Sorry Not Sorry o la reciente Ok Not To Be Ok que tienen que dejar de insultarle por redes sociales) y, bueno, por la noticia que nos ocupa.

Y es que Demi Lovato ha sido vista en compañía de Mod Sun. El medio que está cubriendo de manera más puntera esta separación, E! News, ha informado de que la cantante y el rapero ha sido captados por las cámaras dando un paseo en coche y parándose en un restaurante de hamburguesas de Los Ángeles, donde ambos viven.

Eso sí, el portal se cura en salud y advierte que esto no quiere decir que ambos hayan empezado a salir sino, como asegura una de sus fuentes, solo quieren pasar el rato. Sobre todo, claro, porque después de todo el lío sentimental, ella solo busca sanar sus heridas.

"[Demi Lovato] ha estado tratando de rodearse de buenas compañías para pasar estos momentos y no tener que pensar en su drama con Max. No está buscando una cita a día de hoy y todavía se está recuperando", reconoce la fuente, que le resta importancia al encuentro.

"Demi es un espíritu libre y le encanta dejarse llevar", asegura el informante, al tiempo que desvela que Demi y Mod Sun son amigos desde hace un tiempo y que solo han quedado para echar un rato juntos, porque Lovato no busca nada serio y solo pretende estar con sus amistades.

El nuevo frente de Demi

Aparte de todo el lío (des)amoroso en el que anda envuelta, Lovato es alguien que no tiene reparos en enfrentarse abiertamente a Donald Trump. Incluso en horario de máxima audiencia. De ahí la polémica por haber sido censurada en su última actuación.

Hace algunas horas se ha celebrado la gala de los Billboard Music Awards, que otorga la prestigiosa revista, y que este año ha estado condicionada por el coronavirus. La cadena que lo emitía era la NBC y parece ser que una de las proclamas de la cantante no ha gustado nada, por lo que no ha salido en pantalla.

El caso es que Lovato ha cantado su último tema, recientemente sacado a la luz, llamado Commander In Chief, y que está dedicada íntegramente al presidente norteamericano con letras como "Comandante en jefe, de verdad, si yo hiciera lo que tú haces, no podría dormir. ¿En serio sabes la verdad? Estamos en crisis, la gente se está muriendo. Y mientras tú, llenándote los bolsillos. Comandante en jefe, ¿cómo se siente todavía poder respirar?".

En un momento de su actuación, obviamente pregrabada, aparecía en una pantalla gigante la palabra VOTE. Pero se ha entendido que este mensaje, con lo que estaba sonando, no podía ser otra cosa que un llamamiento político a votar contra Trump, por lo que las redes han culpado a la cadena por silenciar y censurar la actuación de la artista.