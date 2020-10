Demi Lovato se plantea llevar a su expareja, Max Ehrich, a juicio

Podría haber sido una ruptura normal, común entre las celebrities, pero el caso es que está dando que hablar día sí y día también. Y es que ha llegado hasta tal punto la animadversión que de un tiempo a esta parte se han cogido Demi Lovato y Max Ehrich que está a punto de encarar una nueva etapa que nadie esperaba: la judicial.

Después de una pedida de mano en Malibú de la que ya no queda rastro alguno en las redes sociales de ninguno de los implicados, como si fuera un recuerdo borroso, llegaron los reproches y las noticias sorprendentes, pues el que iba a ser el novio aseguró que se enteró de que la artista y exchica Disney (aunque no guarda precisamente un buen recuerdo de la factoría) había cortado con él gracias a la prensa.

"Imaginaos que os enteráis del estado de vuestra relación a través de los periódicos", escribió en una story el actor de 29 años, algo que hizo que empezase a querer obtener desesperadamente una respuesta a través de Instagram y, si sucediese, volver a retomar la relación.

Fueron todos esos comentarios que le dejaba en sus publicaciones a la artista de 28 años que consiguió que los fans de la intérprete de temas como Sorry Not Sorry o Confident comenzasen a acosarle, así que en unas declaraciones en el aeropuerto de Los Ángeles, hechas a un fotógrafo y recogidas por TMZ, el joven pidió a los trolls que dejasen de acosarle e insultarle por redes y que "no crean" todo lo que leen.

La cantante de Alburquerque, por su parte, está más que harta. Ha pasado un año lleno de altibajos (incluso llegó a celebrar que sigue viva dos años después de su sobredosis: "Estoy libre de mis demonios") y no quiere que Ehrich continúe con su desorbitada insistencia.

Es por ello que ya ha puesto en conocimiento de sus abogados los hechos, buscando asesoría legal para frenar las acometidas de su expareja, dado que, como comentó recientemente una persona allegada a Lovato, ella ya ha pasado página.

"Ella está teniendo un montón de problemas con Max porque no la deja en paz. Ha estado intentando ponerse en contacto tanto con su familia como con sus amigos y todos le han bloqueado. En estos momentos, [Lovato] se está poniendo en contacto con abogados para saber qué hacer", ha revelado una fuente al portal E! News.

La fuente considera que Ehrich está aún en el período de negación y no se puede creer que lo suyo con la cantante haya acabado. "Demi no desea tener ya ningún contacto con Max ahora mismo. Está completamente avergonzada por la forma en la que él está actuando y exponiendo su relación en las redes sociales. No quiere tener nada que ver con él", recalca.

Por su parte, Demi Lovato está ahora mismo procurándose amor propio y autoconfianza, como demostró en uno de sus últimos posts, en el que aseguraba que por fin estaba contenta con sus pechos. "Dato curioso: nunca tuve pecho hasta que empecé a comer lo que quería. Toda mi vida odié mis tetas pequeñas y cuando finalmente dejé de lado mis problemas de alimentación, ¡tengo las que quería! ¡Esto no es un sujetador push-up, ni una operación de pecho! ¡Toda soy yo!", escribió.