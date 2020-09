Max Ehrich, expareja de Demi Lovato, asegura que se enteró de la ruptura por la prensa

Ok not to be Ok. Es decir, "está bien no estar bien". Ese es el título del último éxito de Demi Lovato, una colaboración con el músico Marshmello, pero también podría ser lo que está pasando en el interior de su expareja, Max Ehrich. Básicamente porque no se enteró de que era su expareja hasta que salió en los medios.

Pero claro, ¿quién lo iba a decir? Hace dos meses todo eran risas y grandes sentimientos, puesto que nadie podía dudar de su amor teniendo el cuenta el pedrusco que lucía la cantante en su mano (un impresionante anillo con diamante de 25 kilates).

Aquella pedida de mano en la playa de Malibú es ahora un recuerdo borroso, tanto que en ninguno de los dos Instagram hay rastro alguno de que hayan mantenido una relación o, siquiera, de que fueran a casarse, pues obviamente se canceló la boda.

Lo que parece más curioso es que quien no se enteró de qué iba toda la historia fue el propio Max Ehrich, que se enteró de que la artista y exchica Disney (aunque no guarda precisamente un buen recuerdo de la factoría) había cortado con él gracias a las noticias.

"Imaginaos que os enteráis del estado de vuestra relación a través de los periódicos", ha escrito el actor de 29 años en una de sus stories de Instagram en un sencillo mensaje con letras blancas sobre fondo negro que han podido leer sus más de millón y medio de seguidores.

En sucesivas publicaciones, el intérprete y bailarín ha explicado que en estos días ha estado muy centrado en el trabajo y encerrado en el set, por lo que no fue hasta que salió que descubrió por las noticias que le habían dejado y que la boda se había cancelado.

"Mientras tanto, tú estás en medio de la filmación de una película biográfica sobre un pastor en una iglesia cristiana, donde la intención de la cinta es ayudar a las personas", ha afirmado sobre el proyecto en el que está trabajando y donde le pilló toda esta historia de forma desprevenida.

Su última publicación de 24 horas era un sencillo "Bendiciones" y, como acto seguido hizo desaparecer todas las imágenes con Lovato, queda explícito que las intenciones de reconciliación son nulas. Hay que recordar que cuando saltó la noticia, la cantante estadounidense lo único que incorporó a sus redes sociales fue un mensaje "muy, muy contenta" por un nuevo trabajo para dar una charla sobre terapia.