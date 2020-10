Francisco Vázquez lamenta la "deriva radical del PSOE" y que no tenga en cuenta a la oposición

Francisco Vázquez y la presidenta provincial del PP en Soria, Yolanda de Gregorio, han mantenido una reunión con el Comité de Dirección para hablar de la situación actual del PP, "conocer sus necesidades" y analizar las actuaciones llevadas a cabo por la oposición,

El secretario Autonómico del PP en Castilla y León, Francisco Vázquez, ha indicado que la reunión se enmarca dentro de las habituales reuniones de coordinación con las direcciones provinciales, la tercera en el caso de la provincia de Soria.

Vázquez ha señalado "la voluntad de acuerdo del PP en las cuestiones en las que todos los ciudadanos pueden poneros de acuerdo, entre ellas muchos consensos que derivan de la Constitución Española".

En este aspecto, ha apuntado que cuando el PP estaba gobernando, "hasta hace dos años", no quiso "tocar las leyes como la reforma del Poder judicial".

"En su momento el PP lo llevaba en su programa, pero no quisimos hacer unilateralmente, aunque teníamos mayoría absoluta porque queríamos contar con el primer partido de la oposición, ahora no solo no quieren contar con el PP sino que quieren rebajar la democracia", ha lamentado el secretario regional.

Francisco Vázquez ha indicado que desde el PP van a llegar "hasta las últimas consecuencias hasta que los jueces puedan ejercer sus funciones de manera independiente sin que ningún vicepresidente imputado pueda nombrar a su gusto porque todos los españoles son iguales ante la ley".

"DERIVA RADICAL DEL PSOE"

Vázquez ha denunciado la "deriva radical del PSOE" que "ya se había detectado anteriormente" con el Gobierno de "Zapatero" en un partido que "nada tiene que ver con el PSOE de González, como dice el propio Felipe González".

"Podemos está aplicando su programa, pero no entiendo la deriva radical del PSOE que se está dejando arrastrar por los ataques a la democracia propiciados por los socios de Gobierno, están cambiando presupuestos por presos, lo van a volver a hacer en Cataluña, van a indultar a los presos, en política no todo vale y la moral del PSOE está bajando mucho con los ataques a las instituciones", ha incidido el secretario autonómico del PP.

En este sentido, ha señalado que esta propuesta de la reforma Poder Judicial es "lo que han puesto en marcha los socios del PSOE en otros países como Venezuela, donde Chávez nombró directamente a los jueces".

Francisco Vázquez ha resaltado que desde el PP predican la independencia "hasta tal punto que el mismo juez que instruyó uno de los casos del PP ha sido demonizado por el vicepresidente".

"En los últimos días no se puede tapar un clavo con otro, no van a tapar la imputación del vicepresidente por el Supremo", ha señalado el secretario autonómico que ha reconocido que es "cierto que hay personas que abusaron de las siglas del PP".

Vázquez ha mostrado la "preocupación" por la situación económica en la que el Gobierno "va a dejar el país" en los últimos años.

SORIA, "COBIJO DE ASESINOS"

La presidenta provincial, Yolanda de Gregorio, ha pedido al PSOE que deje de hacer a Soria un "cobijo de asesinos" por lo que ha pedido "explicaciones" por los dos últimos traslados de miembros de ETA a la prisión de la ciudad.

"No queremos que a Soria se conozca como cobijo de asesinos sino como ciudad saludable, conectada y turística, de atractivos para empresas como fórmula para luchar contra la despoblación", ha señalado De Gregorio.

Asimismo, ha pedido al Gobierno que en el proyecto de Ley de Telecomunicaciones se tenga en cuenta "los criterios de territorio y de dispersión geográfica y no el poblacional porque perjudica a la provincia".

"Queremos que el Gobierno del país apueste por esta provincia como lo está haciendo el regional, la Diputación y los ayuntamientos", ha matizado la presidenta del PP en Soria.

En esta línea, ha recalcado que desde su partido tienen la mano a la "coordinación, el trabajo en equipo y el no enfrentamiento con el resto de grupos políticos de la provincia" para "luchar conjuntamente.