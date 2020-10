Coronavirus.- El PSOE exige al gobierno local que abra los cementerios también por la tarde

Por tradición, el día 1 de noviembre es la fecha en la que más visitas reciben los cementerios de la ciudad. "Ordenar esta afluencia de público para evitar aglomeraciones y cumplir así con las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del covid-19 no puede ir en contra de garantizar un servicio público como es el acceso a los cementerios durante un mes", ha señalado en una nota el concejal del PSOE y consejero en Cecosam, Manuel Torralbo.

Además, ha dicho que "esta medida va en contra de lo que recomienda la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, que sólo hace dos días instaba a aumentar el horario de apertura de los cementerios para que se puedan espaciar las visitas".

Al cerrarse los cementerios por la tarde, todos los usuarios con horario laboral de mañana no podrán acceder a estos recintos que "sorprendentemente no van a abrir por las tardes en contra de cualquier lógica", ha remarcado.

Por otro lado, ha señalado que "el sistema de cita previa instaurado desde este jueves, esto es, desde 15 días antes, ya está ocasionando colas a la hora de la entrada, cuando los cementerios están prácticamente vacíos y el acceso escalonado sería más razonable".

"Si conocieran el funcionamiento de los cementerios o al menos se hubieran dejado asesorar, sabrían que esta medida va a ser totalmente cotraproducente antes y después de las fechas clave de más afluencia de público, esto es, el Día de los Santos y, en menor medida, San Rafael", ha explicado Torralbo.

A esto se suma que "el servicio de atención al público se cerró en marzo y no se ha vuelto a abrir desde entonces ni por la tarde ni los fines de semana". "Muchos de lo usuarios que han recurrido a la atención telefónica tampoco están consiguiendo sus citas", ha agregado.

PROTOCOLO PARA EL DÍA DE LOS SANTOS

Según ha lamentado el edil, "durante toda la pandemia, la Gerencia de Cecosam ha ido improvisando las medidas para adaptar su actividad a las necesidades y requisitos sanitarios del momento".

"Los cementerios cordobeses no abrieron hasta mucho después que los de otras ciudades, no se han facilitado las visitas a los usuarios y, además, incluso los trabajadores han denunciando que no se han desinfectado convenientemente las instalaciones tras conocerse un positivo de la plantilla", ha advertido.

De cara al Día de los Santos, "lo que nos encontramos de nuevo es la ley del mínimo esfuerzo por parte de los responsables de la empresa Cecosam y una prohibición, la de no abrir los cementerios por la tarde, que afecta a muchos usuarios", ha añadido Torralbo.

"Lo que tampoco ha fallado en esta ocasión es el oscurantismo de esta decisión con los trabajadores de la empresa y con el resto de consejeros de Cecosam, así como la oportuna campaña de marketing, valorada en 20.000 euros, dos de las señas de identidad más marcadas del cogobierno del PP y Ciudadanos", ha puntualizado.

De hecho, ha comentado que "este asunto no se trató en el último consejo de administración de Cecosam, porque se hizo una convocatoria extraordinaria, en lugar de una ordinaria, donde se podrían haber aportado soluciones más efectivas a esta situación".

Para los socialistas, "se trata de una evidencia más de hacia donde está llevando este gobierno a Cecosam, una empresa para la que no se conoce plan de futuro y en la que paulatinamente se van reduciendo servicios, ya no sólo en el tanatorio municipal, sino también en los cementerios".