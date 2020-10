Ivefa creu que "no és moment" de pujar impostos i demana a administracions deixar temes kafkians per a "anar a l'una"

Així ho ha manifestat després de l'assemblea d'Ivefa per a renovar la seua junta directiva, la qual s'ha celebrat en l'Alqueria del Basket, on ha tingut lloc la taula redona 'L'empresa familiar, eix econòmic post Covid' amb el president de la CEV, Salvador Navarro, i el president de Cámara València, José Vicente Morata.

En l'esdeveniment també ha participat la secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Consum, Rebeca Torró; i ha comptat amb les intervencions virtuals del president de la Generalitat, Ximo Puig; del president de la CEOE, Antonio Garamendi; i el president de Cámara España, José Luis Bonet.

Durant la jornada, el president d'Ivefa ha assenyalat que "ara no és moment que les empreses tinguem noves càrregues impositives" i creu que el cap del Consell tampoc pensa que siga moment d'introduir la reforma tributària que planteja Compromís amb pujades fiscals en trams alts i nous impostos mediambientals.

Vallejo sosté a més que "quan passe el virus" han d'"harmonitzar-se" les diferències impositives existents entre comunitats autònomes i per a aleshores, espera que el president Puig "complisca" el seu compromís d'estendre la bonificació del 99% de l'impost de successions i donacions no només a les empreses familiars de certa grandària sinó "a totes".

En la conjuntura actual admet que "hi ha altres coses més importants, però eixa reivindicació la seguim mantenint i esperem que algun dia el president la complisca", ha apuntat.

"NO TOQUEN TEMES KAFKIANS"

En aquest context de pandèmia, el president d'Ivefa lamenta que "les lluites entre partits i administracions no fan cap bé" i demana als seus dirigents que "se centren en l'important de veres", ja que la situació sanitària i econòmica és "molt greu".

Vallejo ha apel·lat a la "moderació i a l'acord" per a assenyalar que els "temes kafkians no toquen" i ha reclamat a totes les administracions que "de forma clara vagen a una".

El president d'Ivefa s'ha referit també la problema de l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana i posat l'accent en la "necessitat fonamental de completar una Espanya radial, amb un país on la perifèria tinga més protagonisme i, per tant, més recursos".

BUSCAR UN MODEL PRODUCTIU MÉS INDUSTRIAL

En aquest sentit, el president de la Confederació Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, ha defès també que les qüestions impositives per a les empreses familiars tinguen un "caràcter específic" com demana Ivefa.

A més, ha apuntat a la "professionalització de la gestió" d'aquest tipus de companyies si no hi ha entesa en la família "perquè ara l'important és mantindre l'empresa viva"", ha subratllat, i "són temps d'estar units".

Per a eixir de la crisi, Navarro ha instat a "millorar el model productiu" cap a "un model més industrial i innovador". La seua recepta: innovació, guanyar dimensió i industrialització per a ser "més competitius".

El també vicepresident de la CEOE ha convidat el Govern central a "mirar-se en l'espill" de la Comunitat Valenciana "perquè ací som capaços d'arribar a acords", ha valorat. I a les administracions en general ha demanat que treballen per a "generar certesa" i "agilitat i eficiència en la gestió", especialment quan arriben els fons europeus.

El líder de la patronal autonòmica considera que cal seguir estenent els ERTO "el que siga necessari" i "hibernar" l'ocupació mentre que "als funcionaris els toca ara mantindre l'economia". Atés que tenen el seu sou garantit, "que gasten, que invertisquen", els ha demanat.

Des de Cámara València, el seu president, José Vicente Morata, ha assenyalat que per a eixir d'aquesta crisi cal "donar suportn a la indústria i de forma especial a la indústria exportadora, que és la que ara està creant ocupació i està invertint", ha ressaltat.

"AGUANTAR" SENSE VENDRE LES EMPRESES

Morata ha apel·lat a l'empresariat de la Comunitat Valenciana perquè "no es venguen les empreses" i ha instat a "aguantar" perquè "la propietat seguisca sent nostra". En tot cas, ha reclamat ajudes efectives i "suport de veres" per a tots els sectors, especialment aquells que decideixen innovar, i per als quals per "no tenen activitat" en aquests moments.

Les tendències no són les d'abans, ha dit, i ara les empreses han de "digitalitzar-se i internacionlitzar-se" però ha de ser "ja, no es pot esperar al 2021 ni al 2022, ha de ser ja", ha insistit.

També ha volgut expressar que "no es pot demonizar el turisme, una de les fonts de riquesa del país i de la Comunitat Valenciana. Cal aconseguir que es mantinga", ha remarcat.

CEOE: LA PANDÈMIA "HA TRASTOCAT TOTS ELS PLANS"

Des de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Antonio Garamendi, ha intervingut de forma virtual per a posar en relleu que la pandèmia ha "trastocat absolutament tots els plans de creixement i entrem en un procés de crisi econòmica que hem de resoldre".

Per a açò, Garamendi aposta per la "hibernació" de les empreses amb els ERTO i els crèdits ICO i valora el paper de l'empresa familiar com a "armadura" de l'economia espanyola, que ha de comptar amb un "suport especial".

També ha intervingut en pantalla el president de Cámara España, José Luis Bonet, per a destacar que la "gran capacitat de resistència" de les empreses familiars i els ha instat a "digitalitzar-se, internacionalitzar-se, formar-se i procurar la major sostenibilitat". Al Govern li ha demanat és que "gaste bé" els diners per a superar la crisi actual.

NOVA ECONOMIA BASADA EN EL CONEIXEMENT

La secretària autonòmica d'Economia Sostenible, Rebeca Torró, ha defès que "és moment d'unió" i de "col·laboració públic-privada", mentre el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha clausurat la trobada amb un "reconeixement" a les empreses familiars valencianes que ara s'enfronten a una nova "prova de foc".

Segons Puig, "ara està naixent una nova economia basada en el coneixement i en la tecnologia" i ha animat a l'empresa familiar a protagonitzar aquest "futur" com ho van fer en el passat, i al seu torn, superar la crisi derivada de la pandèmia.