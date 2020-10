'Como salga Vox, tú te vas volando'. Una dona accepta sis mesos de presó per amenaçar una altra a València

Inicialment la dona s'enfrontava a un any i mig de presó, tal com reclamava la Fiscalia, per un delicte comès en ocasió de l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques, però finalment s'ha arribat a un acord, ha reconegut els fets i se li ha rebaixat la pena als sis mesos.

A més d'açò, la dona haurà d'afrontar una multa de 720 euros i inhabilitació per a professió i oficis educatius, en l'àmbit docent, esportiu i de temps lliure, segons ha pogut saber Europa Press.

La dona va amenaçar una altra pel seu lloc de procedència, tal com ha mantingut la fiscal Susana Gisbert mentre es negociava una conformitat.

Els fets es remunten a el 11 de març del 2019 en un locutori de València, quan la processada va abordar a la víctima, de nacionalitat colombiana, i li va fer comentaris del tipus 'Como salga Vox, tú te vas volando. Estás en España... Arriba Franco, Arriba España, Viva Vox'.

'Así te vayas de España con un avión y te den de paracaídas una bolsa de Mercadona... Tu vas a salir volando...',, prosseguia l'acusada del delicte d'odi.