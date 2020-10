Melyssa pide hoguera de confrontación en 'La isla de las tentaciones' con Tom, que tendrá que tomar una decisión

En el último capítulo de La isla de las tentaciones, emitido el domingo, el avance dejaba la incógnita de quién tendría una hoguera de confrontación en el siguiente programa, que tiene lugar este miércoles, a las 22:00, en Telecinco.

Desde las propias redes del formato, la organización animaba a la audiencia a adivinar el nombre de la solicitante, y las apuestas estaban divididas, pues todas ellas tienen motivos para querer hablar con los que, hasta ahora, siguen siendo sus novios.

Sin embargo, finalmente Melyssa ha resultado ser quien la pidió. En el debate se pudo ver la conversación que tuvo la joven con Sandra Barneda justo antes de saber si Tom acudió o no al encuentro. En ella, la extronista aseguraba sentirse fuerte para lo que viniera, y que necesitaba saber, de la propia boca de Tom, por qué había hecho lo que había hecho con Sandra y en qué punto se encontraba la relación.

Y es que, Pinto se mostró capaz de perdonar a su pareja, pero con unas condiciones: no ver más besos con la tentadora y que realmente decida esforzarse por reconquistar a Melyssa. De no ser así y en caso de no comprometerse a cambiar, la joven volvería a España y no permitirá que Tom se acerque a ella nunca más.

Si Tom acude y si Melyssa continúa en el programa son algunos de los interrogantes que se resolverán este martes, en el que también se verán episodios como el momento en el que las solteras se unen para besar y colgar bocabajo al viral Rosito, una Patricia cada vez más dudosa entre Cristian y Lester, o la primera discusión entre las chicas de Villa Playa.

Mayka y Marta serán las que tengan un roce después de que la primera le eche en cara a la canaria que esta siempre la mire después de dirigirle la palabra a Óscar, el tentador más cercano a Mayka, para "provocarle celos".

Por último, quedará por conocer la actitud de ellas dos tras ver tras las imágenes de las hogueras. En los avances, parece que ambas reculan del borrón y cuenta nueva que habían hecho con sus parejas.