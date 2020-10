Lester se viene abajo tras ver a Marta con Dani en 'La isla de las tentaciones': "Yo no le he sido infiel, pero ella a mí sí"

Este domingo, Telecinco emitió un nuevo capítulo de La isla de las tentaciones. Aunque el momento más esperado para la audiencia era cuando Melyssa Pinto viera las imágenes en las que aparecía Tom Brusse haciendo vida de pareja con la tentadora Sandra, no fue una hoguera fácil para muchos otros participantes.

Uno de ellos fue Lester. El canario, que siempre se había visto a sí mismo como "el malo de la relación", tal y como dijo él mismo con orgullo, se enfrentó a unos vídeos que le dejaron perplejo, en los que aparecía su novia durante 11 años, Marta Peñate, besándose en repetidas ocasiones con Dani e incluso llegando a estar juntos en la cama.

"Esa compenetración, los dos en el jacuzzi... me dan ganas de vomitar. Me preocupa que la cosa vaya a más con Dani y perderla, es mi novia de 11 años, me hace pensar que hemos perdido el tiempo, y el tiempo vale oro", comenzó a el canario cuando Sandra Barneda le preguntó cómo se encontraba.

"Ha tenido más cojones que yo, nos han cogido la delantera. Yo no le he sido infiel, pero ella a mí sí. No creo que llegue a más con ninguna chica de aquí, no las cambiaría por ella. Solo espero que no haya más imágenes para mí, porque no quiero ver más, si te soy sincero. He perdido toda la fuerza que he tenido dentro, no sé ni cómo estoy de pie, me siento como una mierda", se lamentó.

Esa noche, el canario, muy afectado, durmió con Patricia. Al día siguiente continuó quejándose por lo ocurrido con sus compañeros y llorando, algo que conmovió especialmente a la tentadora Luzma. Después, en la habitación con Patri, y mientras esta le consolaba, Lester la besó, asegurando que no se trataba de algo que hiciera por resentimiento.