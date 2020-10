Tom confiesa que mintió al negar haber tenido algo con Liseth: "Quiero hacer las cosas bien con Sandra"

Este martes, tuvo lugar una nueva entrega del debate de La isla de las tentaciones. En ella, entre otras imágenes, vieron la luz unas bastante inesperadas. En ellas, Tom Brusse decidía hablar con Liseth para pedirle perdón por haberla negado al principio del programa, cuando ella contó que ambos se besaron en una discoteca mientras Brusse pretendía a Melyssa en MyHyV.

Y es que, lejos queda ese momento en el que poco le faltó al empresario para acusar a la tentadora de inventarse cosas, pues ahora ha decidido reconocer que mintió tanto a ella como a su novia y a la audiencia. "Voy a ser un hombre valiente, te doy la razón sobre lo que pasó. Lo he negado porque me daba vergüenza decirlo", comenzó a decirle Brusse a Liseth. Esta, comprensiva, le dijo: "Me alegra mucho que lo hayas reconocido".

Tom, a Liseth: "Voy a ser un hombre valiente, te doy la razón de lo que pasó" https://t.co/aRYuaXgbVm#TentacionesDBT3pic.twitter.com/IJEmicujDF — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 13, 2020

Sin embargo, Brusse no perdió la oportunidad de echarle en cara a la tentadora que lo contara en la primera gala, habiendo sido unos besos insignificantes. "Me pareció muy feo por tu parte que lo dijeras en la gala, para mí fue solo un beso". "Yo también dije que había sido solo un beso y no había ido a nada más, nunca quise hacerle daño a Melyssa, no la conozco", se justificó Liseth.

‼️ INÉDITO | Tom, a Liseth: "Me parece muy feo por tu parte que lo hayas dicho en la gala" https://t.co/aRYuaXgbVm#TentacionesDBT3pic.twitter.com/JyGy2FWBtK — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 13, 2020

Desde plató, Suso se mostró comprensivo, diciendo que se trataba de una mentira piadosa, mientras que otros como Kiko Matamoros fueron más duros con el empresario: "Tom es un desalmado, hace un alarde de masculinidad mal entendida, un ridículo... es un espectáculo bochornoso", opinó.

Según comentó Brusse, lo hizo porque quería "ser sincero" y "hacer las cosas bien con Sandra". Esta valoró muy positivamente la confesión, y le dijo que no pasaba nada y que lo comprendía, porque él era el único allí que conocía a Melyssa y sus reacciones. "Fue un beso en una discoteca y no ha significado nada, nada", concluyó Tom.