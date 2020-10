Equipo de gobierno critica la "demagogia" e "invención" del PSOE sobre sentencia de aspirantes a bomberos

Así lo ha señalado a Europa Press Florido después de que la viceportavoz socialista en el Ayuntamiento, Begoña Medina, haya pedido la depuración de responsabilidad políticas en el Ayuntamiento de Málaga después de que "haya sido obligado judicialmente a pagar en torno a dos millones de euros y a incorporar a nueve aspirantes a bombero demandantes por irregularidades en la valoración de las pruebas a este cuerpo local en el año 2015".

Florido ha dejado claro que la instrucción que hay por la sentencia es que "el tribunal de entonces se vuelva a reunir para que tenga en cuenta la baremación que ha estipulado el juzgado" y "si en el caso de que esos aspirantes a bomberos, una vez se tenga en cuenta la nueva baremación, consiguen la plaza que en su día se convocaron entrarán a formar parte de la plantilla y los que no, pues no", ha señalado, además, que no se va a despedir a nadie.

Ha incidido, por tanto, en que en cualquier oposición "es el tribunal el soberano". "Ni los políticos, ni los directivos ni los sindicatos forman parte de los tribunales, que son soberanos", ha reiterado.

"El tribunal en sí es el que es soberano y es el que tiene en cuenta, decide, el que entiende que una pregunta está bien o mal o actúa en función de unos criterios", ha señalado, añadiendo que ese tribunal no lo compone ningún político, no lo componen ningún directivo... en el caso de bomberos lo componen bomberos, que suelen ser de otras localidades".

Florido ha criticado que el PSOE "ha dado por hecho que esos aspirantes entran a bomberos y ellos dicen que supuestamente habrá que pagarle desde el primer día que esa promoción entra en el Ayuntamiento y la sentencia no dice nada de eso", ha explicado.

Ha insistido, por tanto, en que los tribunales "son soberanos", añadiendo que son quienes "deciden el seguimiento de unas oposiciones, no son los políticos ni los directores generales".

"Esos nueve que han recurrido, si entiende que la nota les da para entrar dentro de las plazas que había convocadas, si resulta que están entre ellos, entrarán a formar parte de la plantilla y no se tiene porque despedir a nadie", ha señalado.

Sobre la petición del PSOE de la dimisión del entonces responsable del área de Recursos Humanos y Seguridad, Carlos Gómez-Cambronero, Florido ha señalado que "qué culpa tiene ahí, cuando no formó parte de ese tribunal", ha concluido.