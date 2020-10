El PP considera "una burla" a los avilesinos el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos en las ordenanzas fiscales

Llamazares ha realizado estas declaraciones en una rueda prensa en el grupo municipal del PP de Avilés, donde ha criticado una vez más la actitud poco negociadora del gobierno socialista a la hora de escuchar las propuestas del PP en materia de ordenanzas fiscales para el 2021.

"Vemos en prensa que cierran un acuerdo con Ciudadanos, porque el equipo de gobierno una vez más no quiere negociar, nosotros hicimos una propuesta y punto, no ha habido negociación, y encima sale Manuel Campa en titulares de prensa diciendo que espera que el PP apoye la tasa de ayuda al comercio", ha señalado Llamazares.

El PP ha vuelto a plantear al equipo de gobierno una propuesta para ayudar al comercio en una rebaja del recibo del agua. "Nos tememos que una vez más este acuerdo de los dos partidos se quede en un titular de prensa, y si no vemos que la propuesta, que no conocemos, no ayuda al comercio, no la apoyaremos", ha añadido Llamazares.

Por último, la portavoz popular ha recordado que "desde la pandemia se ha quedado en titulares una ayuda de un millón de euros al comercio, que sigue en el Ayuntamiento, porque nadie reclama y no ayudan al comercio, sólo se quedan en titulares pomposos, así que ahora si no vemos que de verdad se va a beneficiar al comercio votaremos en contra", ha finalizado Llamazares.