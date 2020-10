Cvirus.- PSOE demanda a la Junta medidas de control contra el Covid en la campaña de recogida de la aceituna

Ruiz, que ha mantenido un encuentro municipalista con el alcalde y los ediles socialistas de la comarca del Guadajoz-Campiña Este, ha asegurado en un comunicado que "es necesario y urgente que haya respuestas por parte de la Junta de Andalucía a esta demanda de los alcaldes y del sector".

"Reclamamos al Gobierno andaluz concreción y medidas urgentes para dar seguridad y garantías y que se deje de anuncios y propaganda vacía", ha afirmado, al tiempo que ha aseverado que "hay que articular protocolos específicos y no meras recomendaciones porque estamos hablando de una gran movilización de personas y una gran extensión de explotaciones".

El dirigente socialista ha insistido en que "es fundamental que la recogida de la aceituna se desarrolle con las mayores garantías posibles porque estamos hablando de la seguridad de todos pero también de la economía y del empleo de la provincia".

"La inoperancia de la Junta de Andalucía ha quedado patente desde el inicio de la pandemia y el Gobierno andaluz está usando el coronavirus como excusa para avanzar en su hoja de ruta de desmontar los servicios públicos y avanzar en la privatización de la sanidad y la educación", ha afirmado Ruiz, que ha reconocido la labor desarrollada por los ayuntamientos que "asumiendo más competencias de las que de por sí tienen han vuelto a ser el epicentro de la política con mayúsculas".

El líder del PSOE cordobés ha añadido que la estrategia del gobierno de PP y CS en Andalucía para confrontar con el Ejecutivo de Pedro Sánchez sobre la PAC "no es más que una cortina de humo para intentar que no se hable de la situación sanitaria y educativa de nuestra tierra", y ha recordado que la nueva Política Agraria Común no está escrita y que "mientras otras comunidades están presentando propuestas que benefician sus intereses, Andalucía se abona a la bronca permanente y a la no negociación".