Ciudadanos pide mejorar la página web municipal

A través de una nota de prensa ha explicado que la actual web, a pesar del cambio del diseño que se realizó el pasado mes de junio, presenta "multitud de deficiencias" que dificultan su uso.

Entre ellas, señaló la existencia de enlaces que no funcionan; errores de navegación; información inexistente, desactualizada y/o duplicada de forma contradictoria; portales municipales desfasados que siguen operativos; configuraciones de seguridad obsoletas que generan problemas de navegación al usuario; o secciones que continúan con el diseño web anterior por lo que no sabe si están operativa y actualizadas o no.

Todos estos problemas impiden, a su juicio, que la página web resulte una herramienta eficaz. "Cualquiera que haya intentado realizar algún trámite a través de la web municipal o buscado alguna información sabe que no se trata de una tarea fácil. De hecho, muchos desisten y acaban teniendo que recurrir a la atención telefónica o presencial", ha lamentado.