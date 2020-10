Almodóvar critica que "los políticos deberían ponerse de acuerdo": "No son sus problemas, sino los nuestros"

El cineasta Pedro Almodóvar asegura que los políticos españoles "deberían ponerse de acuerdo" en la gestión de la pandemia de coronavirus y que los ciudadanos deben "tratar de obedecer todo lo que llegue de un modo racional".

"Ahora mismo, en este justo instante, o al menos yo como ciudadano, no sé muy bien qué hacer. No sé si irme de vacaciones este fin de semana o quedarme prisionero en casa sin salir", señaló durante el preestreno del documental sobre migración Cartas Mojadas, el pasado jueves 8 de octubre por la noche, cuando aún no se había decretado el Estado de Alarma a Madrid.

"Los políticos deberían ponerse de acuerdo, no se trata de los problemas de ellos, se trata de nuestros problemas y hoy solo sé que esto es muy interesante. Lo demás es un caos", lamentó el director manchego.

Al mismo tiempo, Almodóvar reivindicó que la cultura es segura y además "forma parte de la vida" de las personas.

"En los tres meses de confinamiento todo el mundo ha visto series, películas, eso es cultura. Detrás de cada capítulo, de esa película, hay una persona que ilumina, otra que escribe, otra que dirige, otra que actúa, otra que recoge y limpia... Todos esos son trabajadores de la cultura y son absolutamente necesarios", apuntó.

Por último, definió los últimos meses como "una huida adelante" y un periodo "muy fértil" de creatividad. "Cada vez que ponía la televisión... la ponía cada vez menos porque sufría mucho viendo las tragedias que estaban acudiendo a nuestro alrededor.

Para mí ha sido excepcionalmente fértil porque he aprovechado el tiempo. Si no, me hubiera dado por tirarme por la ventada de desesperación", concluyó.